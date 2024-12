Zaharowani Polacy mają dość. Chcemy wolnego w Wigilię

Czterodniowy tydzień pracy, wolne w Wigilię – przybywa pomysłów na to, jak ulżyć pracującym, by mieli więcej czasu dla siebie i rodziny, a do biur i fabryk wracali wypoczęci, efektywni i kreatywni. Problem w tym, że równowagę między życiem prywatnym i zawodowym też trzeba… wypracować.