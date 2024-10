„Międzynarodowiec, czyli paradoksy globalnego zaścianka”: Dyplomacja na MIG-i

Żyjemy w czasach upadku sztuki felietonowej. A jeszcze w latach 70. XX wieku felieton w Polsce kwitł, gazetę nierzadko kupowało się dla ulubionego felietonisty. Teraz za felieton uznaje się krótki utwór publicystyczny, który można dowolnie skracać od końca, czego prawdziwy felieton by nie zniósł, bo to grozi oderżnięciem puenty.

Ale jest i wyjątek. Grzegorz Dobiecki ma za sobą bogatą karierę dziennikarską, zaczynał za PRL-u w programie III Polskiego Radia, w stanie wojennym wygnało go do Paryża, gdzie pracował w polskiej sekcji Radio France Internationale. Przez jakiś czas pozostawał we Francji jako korespondent TVP i „Rzeczpospolitej”; obecnie prowadzi w Polsat News magazyn międzynarodowy „Dzień na świecie”.