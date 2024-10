Tomasz P. Terlikowski: Wyznanie win Kościoła

Coraz więcej młodych artystów szuka pomocy psychologicznej. To kwestia świadomej decyzji, by zadbać o swoje zdrowie psychiczne i nie pozwolić, by zaburzenia i problemy przejęły kontrolę nad życiem – mówi Justyna Dworczyk, psychoterapeutka i doktor sztuki w dziedzinie sztuk filmowych i teatralnych.