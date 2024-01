Czy w 2024 wciąż są nam potrzebne media publiczne? Zapytaliśmy różne środowiska

Stacja BBC, do której uwielbiamy się w Polsce odnosić jako do wzorca mediów publicznych, powstała w latach 20. XX w. jako prywatna telewizja. Dopiero po kilku latach rząd brytyjski uznał, że nowe medium jest zbyt istotne dla demokracji, by nie podlegało ścisłej społecznej kontroli. Po II wojnie światowej ta logika zapanowała w całej Europie i państwo stanęło na straży medialnego pluralizmu. Ale dziś, gdy problemem nie jest już brak pluralizmu na mocno ograniczonym rynku, bo przecież w świecie cyfrowym mamy wręcz hiperpluralizm, to czy na pewno wciąż potrzebujemy mediów publicznych? Oddajmy głos naszym rozmówcom.