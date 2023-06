„The Idol” z The Weeknd prowokuje jak się da

"The Idol": Seks, szyderstwa i pseudopsychologia

Gorsze są inne. Zwłaszcza pikantne szyderstwa zahaczające o słynne sprawy pedofilii (polskie tłumaczenie to pomija). Nie wiadomo, jak się zachować, gdy trwa dość przewrotnie napisana i cynicznie prowadzona rozmowa o tym, czy warto kogoś stracić, by napisać wielki hit jak Robert Plant „All Of My Love” po śmierci syna.

Reszta skupiona na seksie i pseudopsychologicznych rozmowach robi wrażenie parodii scen z filmów Davida Lyncha, z dziwacznymi postaciami w dziwacznych sytuacjach, przepuszczonymi przez stylistykę reality show z domieszką Tarantino. Sam The Weeknd gra gościa wyjątkowo antypatycznego, choć ceniącego szczerość. Młodzi, którzy wezmą to na serio - mogą sobie zrobić moralną (jest takie słowo) krzywdę, zaś starsi poczują raczej stratę czasu, a mają go przecież coraz mniej...



Generalnie oglądanie tego ma sens, jeśli chcemy zorientować się, jakie chwyty stosują dziś ci, którzy chcą zarobić pieniądze na prowokacji i jeszcze powiedzieć o tym coś cynicznego, a zarazem mądrego.

Co ciekawe serial ma dobrą frekwencję w naszych regionie i Ameryce Łacińskiej ( Polska, Słowacja, Rumunia, Finlandia, Szwecja, Dania czy Węgry oraz w Meksyku, Argentynie czy Kolumbii), zaś w USA i Wielkiej Brytanii nie udało mu się wejść do top 10. A jednak miał pierwsze miejsce globalnie.

Według HBO, premiera „The Idol” uzyskała 3,6 miliona wyświetleń w pierwszym tygodniu, ale oglądalność spadła o 12% między odcinkami 1 i 2.