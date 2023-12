- To bardzo elegancki pomocnik. Ma luz i jest inteligentny - opowiadał już jakiś czas temu Jean-Claude Lafargue, dyrektor akademii Clairefontaine.

Ethan był bliski dołączenia do słynnej szkoły Clairefontaine w 2019 roku. Plotki mówiły, że nie zdał testów, ale prawda była taka, że rodzina wolała, by pozostał w PSG. Tak jak Kylian, grał wcześniej w lokalnym AS Bondy. Trzymają się razem, można ich znaleźć nawet na wspólnym zdjęciu przed półfinałowym meczem Ligi Mistrzów Monaco - Juventus Turyn, w maju 2017 roku. Ethan był wówczas chłopcem do podawania piłek.

To podobno on wymyślił charakterystyczną cieszynkę Kyliana po strzelonym golu (ręce skrzyżowane na klatce piersiowej, dłonie włożone pod pachy). Wykonał ten gest, gdy toczyli rozgrywkę na PlayStation, a starszy brat podchwycił pomysł.