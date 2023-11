Marcin Bułka wziął kurs na rekord. Nie stracił gola od 723 minut

OGC Nice wykupiło go przed sezonem z PSG za 2 mln euro. Polak walkę o miejsce w składzie wygrał z Kasperem Schmeichelem. Niewykluczone, że broniłby już w poprzednim sezonie, ale wtedy rywalizację z Duńczykiem utrudniła kontuzja, które wykluczyła Bułkę z gry na cztery miesiące. Dziś - ze średnią ocen 6,0 - jest najwyżej notowanym bramkarzem Ligue 1 w rankingu „L’Equipe”.

Gola nie stracił od 723 minut i choć wziął kurs na rekord rozgrywek, to droga wciąż pozostaje daleka. Najlepszy wynik w dziejach Ligue 1 należy do Gaetana Huarda z Girondins Bordeaux, który od grudnia 1992 roku do kwietnia 1993 roku zachował czyste konto przez 1176 minut. - Było o tyle łatwiej, że miałem przed sobą takich piłkarzy jak Zinedine Zidane czy Christophe Dugarry - wspomina dziś Huard.

Marcin Bułka gwiazdą Ligue 1. Zawsze chce więcej

Bułka mierzy 1,99 cm i to jego atut, bo mimo słusznego wzrostu jest między słupkami bardzo sprawny. Nie brakuje takich, którzy porównują go do Manuela Neuera czy Gianluigiego Donnarummy. Nicejski trener bramkarzy Nicolas Dehon chwali go za spokój oraz dobrą grę nogami. - Jest głodny rad, także dotyczących szczegółów. Zawsze chce więcej - podkreśla.

- Doceniam jego entuzjazm, motywację do nauki oraz potencjał. Pokazał już wielkie rzeczy i mam nadzieję, że wciąż będzie to robił - mówi szkoleniowiec OGC Nice Francesco Farioli. - Marcin w ciągu tych czterech miesięcy pokonał drogę od luksusowego rezerwowego do jednego z najmocniej obserwowanych bramkarzy na świecie i wie, że to poziom, który musi utrzymać.

Marcin Bułka. Kumpel Neymara, który rozbił Lamborghini

Polak zerwał wreszcie z łatką bramkarza, który jest znany głównie z ekscesów pozaboiskowych. Jeszcze niedawno kibice częściej kojarzyli go z Lamborghini, które rozbił jako 20-latek, zdjęciami z Neymarem oraz ujawieniem w programie „Foot Truck” kilku sekretów z szatni PSG, za co musiał później przepraszać kolegów.