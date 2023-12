Liga Mistrzów. Karuzela w Dortmundzie, Paris Saint-Germain uciekło znad krawędzi

Liga Mistrzów 6. kolejka - mecze środowe Grupa E

Atletico Madryt – Lazio Rzym 2:0

Celtic Glasgow – Feyenoord Rotterdam 2:1



1. Atletico Madryt 6 14 17:6

2. Lazio Rzym 6 10 7:7

3. Feyenoord Rotterdam 6 6 9:10

4. Celtic Glasgow 6 4 5:15



Grupa F

Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain 1:1

Newcastle United – Milan 1:2



1. Borussia Dortmund 6 11 7:4

2. Paris Saint-Germain 6 8 9:8

4. AC Milan 6 8 5:8

3. Newcastle United 5 5 6:7



Grupa G

Crvena Zvezda Belgrad – Manchester City 2:3

RB Lipsk – Young Boys Berno 2:1



1. Manchester City 6 18 18:7

2. RB Lipsk 6 12 13:10

3. Young Boys Berno 6 4 7:13

4. Crvena Zvezda Belgrad 6 1 7:15



Grupa H

Royal Antwerp – Barcelona 3:2

Porto – Szachtar Donieck 5:3



1. FC Barcelona 6 12 12:6

2. FC Porto 6 12 15:8

3. Szachtar Donieck 6 9 10:12

4. Royal Antwerp 6 3 6:17

Kiedy i o której odbędzie się losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów

Borussia poszła śladem Bayernu Monachium i obroniła pierwsze miejsce w grupie, dzięki czemu w losowaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów - odbędzie się w poniedziałek o 12:00, transmisja w Polsacie Sport Premium - będzie rozstawiona. Wiosną w najważniejszych europejskich rozgrywkach wystąpią trzy niemieckie drużyny, bo awans wywalczył także RB Lipsk. Najwięcej reprezentantów, bo czterech, mają Hiszpanie, którzy w grupie stracili tylko Sevillę.

Zespoły rozstawione: Bayern Monachium, Arsenal Londyn, Real Madryt, Real Sociedad, Manchester City, Atletico Madryt, Borussia Dortmund, FC Barcelona

Zespoły nierozstawione: FC Kopenhaga, PSV Eindhoven, SSC Napoli, Inter Mediolan, RB Lipsk, Lazio Rzym, Paris Saint-Germain, FC Porto

Ligue 1 wiosnę w Lidze Mistrzów będzie miała jednego przedstawiciela i nie brakuje opinii, że to oznaka głębszego kryzysu, a PSG jedynie pudruje wizerunek słabnących rozgrywek, których przynależność do grona pięciu najlepszych lig Europy staje się fikcją. Francuzi wciąż zajmują w Rankingu UEFA piąte miejsce, ale to może kwestia czasu, bo po piętach depczą ich Holendrzy, a spadek na szóste oznaczałby, że do eliminacji LM wystawią jeden zespół mniej.