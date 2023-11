Nastolatkowi nie było dane w pełni cieszyć się z debiutanckiego gola: gdy piłka znalazła się w bramce, on za końcową linią kulił się z bólu. Obrońca Gibraltaru dostał czerwoną kartkę, ale dla młodego Francuza to marna pociecha. Deschamps od razu po meczu przyznał, że kontuzja jest poważna, a po kilkunastu godzinach federacja ogłosiła, że piłkarz Zaire-Emery musi opuścić zgrupowanie. W tym roku na boisku już go nie zobaczymy.

Kontuzje gwiazd. Czy wróci dyskusja o reformie eliminacji?

To nie pierwszy przypadek, gdy zawodnik utytułowanej reprezentacji odnosi kontuzję w starciu ze słabym rywalem. Zarówno selekcjonerzy jak i trenerzy klubowi narzekają na format eliminacji do turniejów reprezentacyjnych, a kontuzja Francuza może dyskusję odgrzać. - Terminarz jest przepełniony. Musimy przedyskutować, czy jest sensowne ze sportowego punktu widzenia dwukrotne granie przeciwko takim zespołom jak Wyspy Owcze, Andora czy San Marino - mówił były selekcjoner reprezentacji Niemiec Joachim Loew.

Gdy Anglia grała z Andorą w eliminacjach Euro 2008, rywale mocno pokopali gwiazdy Premier League. - To szaleństwo oglądać, jak nasi piłkarze ryzykują zdrowiem w niepotrzebnych meczach. Co za różnica, czy reprezentacja "krasnali" przegra 0:3 czy 0:5? Musimy wprowadzić system selekcji podobny do Ligi Mistrzów - mówił Rafa Benitez z Liverpoolu.

Popierał go Jose Mourhinho. - Słabe reprezentacje w takich spotkaniach zawsze ostro faulują. Ryzykujemy więc kontuzjami najlepszych naszych zawodników. Słabe zespoły, jak San Marino i Andora, mogliby grać tylko między sobą, a we właściwych eliminacjach powinny być jedynie grupy po 3-4 reprezentacje, zdolne awansować oraz prezentować wysoki poziom na samym turnieju - mówił. Są jednocześnie piłkarze, jak Cristiano Ronaldo, którym gra przeciw półamatorskim reprezentacjom pomaga śrubować rekordy bramkowe.