Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Już 7 października 2025 roku poznamy wyniki Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się TALIS 2024. To największe na świecie przedsięwzięcie badawcze poświęcone warunkom pracy nauczycieli i dyrektorów szkół, ich doświadczeniom zawodowym oraz wyzwaniom, z jakimi mierzy się edukacja. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 190 tysięcy nauczycieli i dyrektorów z 54 krajów i regionów, w tym 3783 polskich nauczycieli klas V–VIII z 279 szkół podstawowych.

Badanie z perspektywy nauczyciela

TALIS (Teaching and Learning International Survey), organizowany przez OECD od 2008 roku, wyróżnia się tym, że nie bazuje na dokumentach administracyjnych, lecz na odpowiedziach samych nauczycieli i dyrektorów. To właśnie oni – jako uczestnicy życia szkolnego – opisują własne doświadczenia, warunki pracy, a także wyzwania, jakie stawia przed nimi codzienność zawodowa. Dzięki temu badanie daje unikalny wgląd w realia funkcjonowania szkół, widziane od wewnątrz.

W Polsce za realizację badania odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) – Państwowy Instytut Badawczy, działający na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.