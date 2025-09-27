Aktualizacja: 27.09.2025 16:36 Publikacja: 27.09.2025 16:23
Foto: Adobe Stock
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA
Już 7 października 2025 roku poznamy wyniki Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się TALIS 2024. To największe na świecie przedsięwzięcie badawcze poświęcone warunkom pracy nauczycieli i dyrektorów szkół, ich doświadczeniom zawodowym oraz wyzwaniom, z jakimi mierzy się edukacja. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 190 tysięcy nauczycieli i dyrektorów z 54 krajów i regionów, w tym 3783 polskich nauczycieli klas V–VIII z 279 szkół podstawowych.
Czytaj więcej
W szkołach trwają próby zasypania dziur kadrowych, przez które nauczyciele pracują na więcej niż...
TALIS (Teaching and Learning International Survey), organizowany przez OECD od 2008 roku, wyróżnia się tym, że nie bazuje na dokumentach administracyjnych, lecz na odpowiedziach samych nauczycieli i dyrektorów. To właśnie oni – jako uczestnicy życia szkolnego – opisują własne doświadczenia, warunki pracy, a także wyzwania, jakie stawia przed nimi codzienność zawodowa. Dzięki temu badanie daje unikalny wgląd w realia funkcjonowania szkół, widziane od wewnątrz.
W Polsce za realizację badania odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) – Państwowy Instytut Badawczy, działający na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Badanie nie tylko opisuje sytuację nauczycieli i dyrektorów, ale także pozwala porównywać ją między krajami, identyfikować trendy oraz wskazywać dobre praktyki. Jego główne cele to:
Polska uczestniczyła już w trzech edycjach badania – w 2008, 2013 i 2024 roku. W pierwszych dwóch objęło ono gimnazja, natomiast w najnowszej edycji – klasy V–VIII szkoły podstawowej. Dodatkowo Polska wzięła udział w module Teacher Knowledge Survey (TKS), badającym wiedzę pedagogiczną w zakresie uczenia się, nauczania i oceniania.
W TALIS 2024 analizowane są cztery kluczowe wymiary funkcjonowania zawodu nauczyciela:
1. Struktura demograficzna kadry – kim są polscy nauczyciele: ich wiek, staż pracy, kwalifikacje, a także alternatywne ścieżki kariery.
2. Dobrostan zawodowy – poziom satysfakcji, poczucie docenienia, stres, a także wewnętrzna motywacja do nauczania.
3. Środowisko i warunki pracy – formalne i społeczne aspekty codzienności szkolnej, w tym klimat szkoły, relacje między nauczycielami oraz poczucie wpływu na funkcjonowanie placówki.
4. Rozwój zawodowy – przygotowanie do zawodu, wsparcie początkujących nauczycieli, współpraca w gronie pedagogicznym oraz dostęp do szkoleń i doskonalenia.
Czytaj więcej
Uchwała Sądu Najwyższego nie dała spodziewanego impulsu do walki o rekompensaty finansowe za wyja...
TALIS opiera się na ściśle określonych procedurach doboru próby: najpierw losowane są szkoły, następnie nauczyciele, a także dyrektorzy. Dzięki temu wyniki mają charakter reprezentatywny – obrazują sytuację całej populacji nauczycieli i dyrektorów w danym kraju.
W edycji 2024 badanie przeprowadzono w formule on-line. Nauczyciele i dyrektorzy otrzymali indywidualne loginy i hasła, które umożliwiały dostęp do kwestionariuszy. W Polsce badanie pilotażowe zrealizowano w lutym i marcu 2023 roku, a główne – w marcu 2024 roku.
Publikacja wyników międzynarodowych i pierwszych danych krajowych 7 października 2025 r. przyniesie odpowiedzi na pytania:
Dzięki porównaniom międzynarodowym możliwe będzie zidentyfikowanie obszarów, w których polski system edukacji mierzy się z podobnymi wyzwaniami, co inne państwa, a także tych, które są charakterystyczne wyłącznie dla Polski.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA
Już 7 października 2025 roku poznamy wyniki Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się TALIS 2024. To największe na świecie przedsięwzięcie badawcze poświęcone warunkom pracy nauczycieli i dyrektorów szkół, ich doświadczeniom zawodowym oraz wyzwaniom, z jakimi mierzy się edukacja. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 190 tysięcy nauczycieli i dyrektorów z 54 krajów i regionów, w tym 3783 polskich nauczycieli klas V–VIII z 279 szkół podstawowych.
Postępowanie Trybunału Stanu w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej przebiegło zgodnie z prawem, choć zabrak...
Sprawa immunitetowa Małgorzaty Manowskiej w Trybunale Stanu nie jest formalnie zamknięta. Prokuratura nie może b...
I prezes SN Małgorzata Manowska poinformowała, że trwają czynności wyjaśniające w sprawie nieprawidłowości związ...
Do połowy przyszłego roku rząd chce przygotować obszerne projekty trzech ustaw dotyczących mieszkalnictwa. Mają...
Wtargnięcie dronów do Polski sprawiło, że ożyły pytania o scenariusze wydarzeń na wypadek rosyjskiej agresji. Do...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas