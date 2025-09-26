Dzieje się w wymiarze (nie)sprawiedliwości. W wyroku z 9 lipca 2025 r., SK 64/20 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o uldze meldunkowej są niezgodne z konstytucją. Wyrok nie został oczywiście opublikowany z powodu kwestionowania przez rząd legalności Trybunału. Senatorowie Tyszkiewicz i Kwiatkowski wydali oświadczenie, że „pozostawiając na marginesie ocenę niezależności i niezawisłości sędziów, wyrok należy ocenić jako sprawiedliwy”, więc należałoby go wykonać. Ministerstwo Finansów odpowiedziało, że „wyrok jest mu znany” i że „analizuje jakie skutki prawne on wywołuje”, a „o wynikach tej analizy poinformuje niezwłocznie po jej zakończeniu”. Ale dyrektor jednej z Izb Skarbowych nie czekał na wyniki analizy i odmówił podatnikowi wznowienia postępowania powołując się na nieopublikowanie wyroku.

Reklama Reklama

Wyrok TK w sprawie ulgi meldunkowej. Pozew podatnika przeciwko premierowi

Jako że rząd nie publikuje także innych wyroków Trybunału, to jeden z podatników złożył pozew do sądu o nałożenie na premiera obowiązku złożenia oświadczenia o następującej treści: „Prezes Rady Ministrów zarządza i poleca Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji ogłoszenie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 sierpnia 2025 r., SK 55/22 w dniu następnym od otrzymania niniejszego oświadczenia”.

Jak sąd orzeknie, tylko sąd raczy wiedzieć. Już nawet nie Pan Bóg. Bo jak sprawa trafi do sędziego walczącego o demokrację i praworządność, to pewnie go oddali albo może nawet odrzuci bez rozpoznania. Jak trafi do jakiegoś innego sędziego, to nie wiadomo co się wydarzy, bo przecież jakaś podstawa prawna do wydania takiego wyroku, jaki sędzia chce wydać, zawsze się znajdzie.

Ale to nie koniec walki o praworządność. Bo oto sam Trybunał w wyroku z 23 września 2025 r., P 3/25, orzekł, że przepisy „ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych rozumiane w ten sposób, że wystąpienie skutków wyroku Trybunału oraz zaistnienie obowiązku jego stosowania aktualizuje się dopiero z chwilą dokonania czynności technicznej polegającej na ogłoszeniu tego wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, są niezgodne z konstytucją”.