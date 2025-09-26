Aktualizacja: 26.09.2025 05:14 Publikacja: 26.09.2025 04:49
Trybunał Konstytucyjny
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Dzieje się w wymiarze (nie)sprawiedliwości. W wyroku z 9 lipca 2025 r., SK 64/20 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o uldze meldunkowej są niezgodne z konstytucją. Wyrok nie został oczywiście opublikowany z powodu kwestionowania przez rząd legalności Trybunału. Senatorowie Tyszkiewicz i Kwiatkowski wydali oświadczenie, że „pozostawiając na marginesie ocenę niezależności i niezawisłości sędziów, wyrok należy ocenić jako sprawiedliwy”, więc należałoby go wykonać. Ministerstwo Finansów odpowiedziało, że „wyrok jest mu znany” i że „analizuje jakie skutki prawne on wywołuje”, a „o wynikach tej analizy poinformuje niezwłocznie po jej zakończeniu”. Ale dyrektor jednej z Izb Skarbowych nie czekał na wyniki analizy i odmówił podatnikowi wznowienia postępowania powołując się na nieopublikowanie wyroku.
Jako że rząd nie publikuje także innych wyroków Trybunału, to jeden z podatników złożył pozew do sądu o nałożenie na premiera obowiązku złożenia oświadczenia o następującej treści: „Prezes Rady Ministrów zarządza i poleca Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji ogłoszenie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 sierpnia 2025 r., SK 55/22 w dniu następnym od otrzymania niniejszego oświadczenia”.
Jak sąd orzeknie, tylko sąd raczy wiedzieć. Już nawet nie Pan Bóg. Bo jak sprawa trafi do sędziego walczącego o demokrację i praworządność, to pewnie go oddali albo może nawet odrzuci bez rozpoznania. Jak trafi do jakiegoś innego sędziego, to nie wiadomo co się wydarzy, bo przecież jakaś podstawa prawna do wydania takiego wyroku, jaki sędzia chce wydać, zawsze się znajdzie.
Ale to nie koniec walki o praworządność. Bo oto sam Trybunał w wyroku z 23 września 2025 r., P 3/25, orzekł, że przepisy „ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych rozumiane w ten sposób, że wystąpienie skutków wyroku Trybunału oraz zaistnienie obowiązku jego stosowania aktualizuje się dopiero z chwilą dokonania czynności technicznej polegającej na ogłoszeniu tego wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, są niezgodne z konstytucją”.
Ale przedstawiciele jednego ze stowarzyszeń sędziowskich zasłużonego w walce o praworządność już skonstatowali, że w składzie orzekającym Trybunału był „dubler”, więc tego wyroku nie ma. No i – pytanie do Naczelnika Kaczyńskiego – było po miesiącach niepublikowania przez premier Szydło wyroku Trybunału z 3 grudnia 2015 r., K 34/15, publikować go? Można by teraz powiedzieć, że skoro nie został opublikowany, to żadnych „dublerów” nie ma. Tylko podatników wszyscy mają tam, gdzie mają.
