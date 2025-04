Po to zmarginalizowano głos Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN i zgromadzeń izbowych, wzmacniając wpływ przedstawicieli władzy wykonawczej na przebieg procesu obsadzania stanowisk prezesów SN.

Po to przyznano prezydentowi kompetencję do ustalania regulaminu SN, czyli swoistej wewnętrznej konstytucji tego sądu, by doprowadzić do obniżenia kworum tam, gdzie tzw. starzy sędziowie jeszcze blokowali nowe porzadki.

Po to prezydent, korzystając z nowych uprawnień, zabiegał o zwiększenie liczby stanowisk sędziowskich w SN – zajmowanych przez kolejnych neosędziów.

Takich „po to” jest cała długa lista. Dlatego tym razem nie wystarczy kolejna nowelizacja, która po prostu odwróci szkodliwe zmiany. Mamy w SN ławników, którzy w świetle obowiązujących przepisów nie muszą być prawnikami, ba, nie muszą mieć nawet wyższego wykształcenia. Czy powinni być równoprawnymi wobec sędziów członkami składów orzekających? Warto się nad tym zastanowić. Mamy instytucję skargi nadzwyczajnej, która co prawda nie okazała się aż tak złym rozwiązaniem, jak wieszczono, ale bywała przydatnym narzędziem w rękach polityków, wykorzystywanym m.in. przeciwko niepokornym sędziom.