Robert Gwiazdowski: Prokuratura z Popowa

Kwestia dopuszczenia pełnomocnika do przesłuchania świadka to naprawdę nie jest kwestia życia i śmierci. Jest nią za to rozprawienie się z problemem nadmiarowych interwencji policji, które od lat przynoszą krwawe żniwo. Tylko dlatego, że z rąk mundurowych nie giną znajomi polityków, nie jest to sprawa rangi państwowej?