Co tam zakwestionowanie przez TSUE i ETPC mechanizmów powoływania sędziów przy udziale wadliwej neo-KRS, złamanie wymaganej konstytucyjnie rzeczywistej reprezentacji sędziowskiej w tym organie i konstytucyjnie określonej kadencji poprzedniej?

Co tam umożliwienie władzy wykonawczej obsadzenia stanowisk funkcyjnych w sądach osobami przez siebie wybranymi?

Co tam naruszenie konstytucyjnej równowagi pomiędzy trzema władzami, na niekorzyść władzy sądowniczej?

Co tam, że gdyby nie wielopłaszczyznowe naruszenie, poszczególne „bezpieczniki” systemu najprawdopodobniej uniemożliwiłyby lub co najmniej mocno utrudniły osiągnięcie zamierzonego przez polityków celu?

Skoro dziś rządzący politycy chcą te zmiany odwrócić, to przecież trzeba ich oskarżyć o zamach stanu. Napisać donos i zanieść do byłego podwładnego. To działania godne prezesa TK. Dlaczego zatem dla rzecznika TSUE taki łagodny? Zamach stanu i już.

A przecież niejeden w Polsce przekonał się, że gdy człowiek o złych intencjach podpadnie służbom i prokuraturze, może się to dla niego bardzo źle skończyć. Praktyka działania CBA, ABW, prokuratury na przestrzeni wielu lat wskazuje, że zwłaszcza gdy sprawa ląduje w odpowiednim miejscu, może człowiekowi mocno uprzykrzyć życie. A jeśli ląduje we właściwych rękach, to i o zrujnowanie życia nietrudno. A jeśli wysocy rangą funkcjonariusze się przesadnie rozpędzą, od czego jest prezydenckie ułaskawienie? Przekraczających uprawnienia można przecież ułaskawić nawet przed prawomocnym skazaniem.