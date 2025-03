To są oczywiste oczywistości, jak mawiał pewien klasyk, ale okazuje się, że przy podejściu do przepisów o przedawnieniu NSA o tym nigdy nie pamięta. Dlatego od lat mamy bałagan prawny a nie przedawnienie. Przedawnienie zamiast dyscyplinować administrację to zachęca ją do samowoli urzędniczej prowadzącej do anarchii. Bowiem za pomocą rozmaitych wytrychów urzędnicy wraz z sądami administracyjnymi przykrywają złą organizację aparatu skarbowego i patologie w jego działaniu. Wszakże to sąd administracyjny ma kontrolować działanie administracji.

Doprowadzono do tego, że przedawnienie nie pełni dosłownie żadnej funkcji jaką pełnić powinno. Sądy wręcz zachęcają administrację podatkową do nadużywania uprawnień i złej pracy(!) a jednocześnie nie dają one obywatelom gwarancji stabilizacji stosunków. To nie wszystko, bo przedawnienie rzeczywiście działa, ale dokładnie nie tam gdzie powinno. Fiskus i sądy prawie zawsze odmawiają oddania obywatelowi tego co mu niesłusznie zabrano powołując się na – uwaga - przedawnienie.

Powoduje to naturalny brak zaufania obywateli do własnego państwa. Co przekłada się na rozwój szarej strefy, na podwyższoną ostrożność w angażowaniu własnych pieniędzy w rozwój działalności przez obywateli. A rozwój gospodarczy to przede wszystkim efekt inwestowania własnych pieniędzy, a nie tych z kredytu (!). końcowo zaś na jakość szkolnictwa, ochrony zdrowia i innych usług publicznych.

Jak zepsuto przedawnienie

Przepisy o przedawnieniu zawarte w art. 70 Ordynacji podatkowej są stosunkowo poprawne. Wg nich zobowiązania ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat od końca roku w którym nastą§iło zdarzenie i są racjonalne powody przerwania i zawieszenia biegu tego terminu. Bieg przedawnienia przerywa wszczęcie egzekucji, a zawiesza ten bieg min. zaskarżenie decyzji do sądu, rozłożenie zaległości na raty, wszczęcie postępowania karnego skarbowego. Jednak wskutek sądowych interpretacji i dokonywanych na podstawie tych błędnych interpretacji nowelizacji całkowicie zmieniono ich znaczenie. A praktyka organów twórczo to rozwinęła.

Wiadomo, że diabeł tkwi w szczegółach. Przepisy zostały przez NSA tak zinterpretowane, że przedawnienie przestało być zasadą a przerywniki wyjątkiem od tej zasady. O tym kiedy i czy zobowiązanie ulega przedawnieniu decyduje nie prawo ale urzędnik. Co jest kompletnym zaprzeczeniem sensu instytucji przedawnienia. Bo skoro przedawnienie głównie jest po to aby dyscyplinować urzędnika do efektywnego działania to nie może ten urzędnik mieć możliwości przedłużania terminu przedawnienia.

To problem tak zasadniczy, a jednocześnie tak umykający oglądowi praktyki podatkowej, że należy wrócić do fundamentów prawoznawstwa, żeby nie powiedzieć truizmów, które tak uciekają z pola obserwacji. Zasadnicza funkcja prawa to funkcja regulacyjna. W prawie podatkowym należy szczególnie dążyć do jednoznaczności regulacji, gdyż nie tylko zasada, zapisana w Ordynacji podatkowej w artykule 2a, ale wszystkie zasady tego prawa sprowadzają się do wykluczenia możności manipulowania przepisami podatkowymi i do tego jeszcze nieograniczonego w czasie. W obliczu skomplikowania i dynamiki współczesnej gospodarki można się zgodzić, iż część przepisów podatkowych może/musi być adekwatnie skomplikowana, ale tym bardziej nie można się godzić na rozmywanie tak zasadniczo prostej, jednoznacznej instytucji prawnej jaką jest przedawnienie. Dlatego też zasadna jest uwaga, że deregulacyjny charakter obecnych ujęć przedawnienia jest gorszy od jednoznacznej regulacji w postaci braku przedawnienia. Z punktu widzenia gospodarczego nie ma nic gorszego niż daleko idąca nieprzewidywalność zdarzeń i brak jakiegokolwiek wpływu na to.