Niezamienne tokeny, znane jako NFTs (non-fungible tokens) jeszcze kilka lat temu były na ustach całego świata. Zachwycały się nimi sławne postaci ze świata sportu i showbiznesu. Ogłaszano niezwykłe okazje inwestycyjne i zachęcano do nabycia sztuki naszych czasów, sztuki cyfrowej. Obecnie rynek NFT nieco ucichł, ale nie zniknął, a już na pewno się nie skończył

Token #7804 reprezentujący niebieskoskórego kosmitę palącego fajkę, został sprzedany w ubiegłym roku za ponad 16 milionów dolarów

NFTs to kryptoaktywa, a więc przenoszone są z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru i zabezpieczeń kryptograficznych. Mają jednak szczególne cechy, które sprawiają, że są, na swój sposób, wyjątkowe, inne od wszystkich pozostałych kryptoaktywów. Choć NFTs nie sprowadzają się tylko do grafiki, to jednak właśnie ona sprawiła, że tyle się o nich mówiło. To aspekty graficzne, ich unikalność, potrafiły wzbudzić pożądanie u wielu osób doprowadzając ceny do poziomu kilku, a nawet kilkunastu milionów dolarów. Do jednych z najpopularniejszych tokentów tego rodzaju można zaliczyć token #7804 reprezentujący niebieskoskórego kosmitę palącego fajkę, sprzedany w ubiegłym roku za ponad 16 milionów dolarów. Nie o samą warstwę graficzną jednak chodzi, gdyż ta pozostaje w zasięgu ręki każdego z dostępem do Internetu. To co oddziela oryginał od kopii nie sprowadza się więc, na wzór sztuki tradycyjnej, do fizycznych właściwości. Kluczowy jest bowiem certyfikat własności i to jest sedno NFT. Kupując NFT nabywamy unikalny cyfrowy certyfikat własności, który poświadcza, że to my jesteśmy właścicielami danej sztuki cyfrowej. W ten sposób można potwierdzać własność przeróżnych wytworów artystycznych, takich jak filmy, zdjęcia, obrazy, nagrania muzyczne i nie tylko.

Niezamienność (niewymienialność) kryptoaktów

To, co odróżnia NFT od innych kryptoaktywów, takich jak bitcoin czy ether, to niezamienność czy też inaczej: niewymienialność. Oznacza to, że dany pojedynczy token ma tak unikalne właściwości, że nie może być traktowany tak samo, jak jakikolwiek inny token. Każdy bitcoin reprezentuje taką samą wartość, a więc nie jest unikalny, w tym sensie jest zamienny i wymienialny. Dlatego nie ma dla nas znaczenia, który spośród wszystkich bitcoinów zostanie przez nas nabyty. Podobnie jest z monetami będącymi prawnym środkiem płatniczym. Każde 10 groszy reprezentuje taką samą wartość. Inaczej jest w przypadku NFT, z których każdy ma unikalne właściwości wpływające na wartość. Wspomniany przeze mnie token #7804 nie jest taki sam, jak pozostałe 9999 tokenów z serii CryptoPunks, do której należy. Stąd też znaczenia nabiera, który dokładnie token zostanie przez nas nabyty, gdyż każdy reprezentuje inną wartość.