Raport Adama Bodnara nowym początkiem dla prokuratury?

Raport Bodnara pokazuje, że politykę z prokuratury trzeba wyrzucić. Pytanie, czy politycy są w stanie wypuścić tę instytucję ze swoich rąk i oddać kontrolę. Wątpię. Jest jednak szansa, by obudować ją murem gwarancji obywatelskich, aby nadużyć było jak najmniej. Silniejsze prawo do obrońcy, szerszy dostęp do akt, ograniczenie patologii tymczasowych aresztów – to wszystko da się zrobić.

Dobrze, że ten raport powstał. Ważne, by nie był tylko orężem do politycznych rozliczeń, ale impulsem dla systemowych zmian.