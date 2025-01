Prawnicy o pieniądzach dla PiS. „Śpieszmy się kochać wolnych profesorów”

Napisałem w 2020 r. artykuł dla „Rzeczpospolitej” pt: „Śpieszmy się kochać wolne uniwersytety”, który zachował niestety - mimo upływu czasu - aktualność.

W świetle słów posła Bosaka pozwolę sobie przypomnieć, co napisałem 4 listopada 2020 r., a więc ponad 5 lat temu. Tezą mojego artykułu były słowa księdza profesora Józefa Tischnera z jego książki „Historia filozofii po góralsku”. Otóż: „Są trzy prawdy: świento prawda, tys prawda i gówno prawda”.

Napoleon Bonaparte w 1806 r. powołał Uniwersytet Cesarski. Uniwersytet Cesarski był centralnym urzędem państwowej administracji, podporządkowanym całkowicie cesarzowi. Państwo uzyskało w ten sposób monopol w sprawach oświaty oraz pełną kontrolę nad edukacją i nauką. Uniwersytet Cesarski nie miał jednak nic wspólnego z niemiecką ideą uniwersytetu sformułowaną przez Wilhelma v. Humboldta przyjętą w Europie w XIX w. Misją takiego Uniwersytetu jest rozwijanie nauki i poszukiwanie prawdy. Profesor miał być przewodnikiem studentów pomagającym im dochodzić do prawdy. Dochodzenie do prawdy zakłada spór i tolerancję dla odmiennych poglądów. Dochodzenie do prawdy zakłada akceptację, że może nie być jedynie słusznej prawdy. Nie można toczyć sporu w warunkach „zamykających usta" z rewolwerem przystawionym do skroni. Moja prawda jest lepsza niż twoja. Kto nie z nami ten przeciwko nam. Napoleon miał pomysł na stworzenie uniwersytetu, który myślał jak władza. Humboldt myślał odmiennie.

Nie warto wszystkiego komentować

Nie będę wchodził w polemikę z posłem Bosakiem, bo nie warto wszystkiego komentować. Święty Tomasz z Akwinu, którego mądrość odkrywam co raz bardziej, modlił się do Boga słowami:

„Panie […] Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji.