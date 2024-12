Arkadiusz Opala: Przywracanie praworządności - czy i kiedy będzie możliwe?

Po tych przykrych doświadczeniach, zupełnie nie rozumiem zaproponowanych zmian, których i tak Prezydent nie podpisał. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie powinni być wybierani przez polityków, żadną większością, ani zwykłą ani kwalifikowaną. Po wyborze w przyszłym roku głowy państwa, znowelizowana ustawa zostanie podpisana. W Sejmie nie mogą się porozumieć, obniżamy większość kwalifikowaną na zwykłą, czyli wizerunkowa klapa. Zatem zaczną się dogadywać „ jeden nasz, jeden wasz”, i ogłoszą, że praworządność w Polsce ma się dobrze.

Sędziów Trybunału Konstytucyjnego musi wybierać nowy Sąd Najwyższy, do którego już nie będą przychodziły osoby z ulicy, które się przebierają w togi i udają, że pracują, a co gorsze uważają, że wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej. Oczywiście, że jest do tego potrzebna zmiana konstytucji, dlatego pytam, a dlaczego nie ma jeszcze powołanej komisji ds. zmiany konstytucji?, bo nie ma większości?, a politycy pokazali społeczeństwu, jak na przyszłość chcą zabezpieczyć demokratyczne mechanizmy, które nie pozwolą na rządy autokratów, a nawet dyktatorów.

O Sądzie Najwyższym

W Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, której orzecznictwo miałem obowiązek i przyjemność śledzić, pozostało już tylko 10 legalnych sędziów. Ze smutkiem odnotowuję, że od kilku lat najpierw spoglądam na skład, który zasiadał za stołem, bo tylko wtedy, gdy orzekają legalni sędziowie, mam do czynienia z wyrokiem lub uchwałą. To oczywiste, że nie mogę powołać się na treść czegoś, co ani wyrokiem, ani uchwałą nie jest, bo pochodzi od przypadkowych osób, które nie wiedzieć dlaczego przychodzą do Sądu Najwyższego. Pan Prezydent Duda ulegał przez ponad 9 lat politycznej presji „swojego obozu politycznego”, a nie dochowując standardów związanych ze świadomym rozumieniem prawa, doprowadził do głębokiej erozji porządku prawnego, społecznego, a nawet więcej, doprowadził do zniszczenia spójności społeczeństwa.

W nowym Sądzie Najwyższy powinno zasiadać nie więcej niż 70 sędziów we wszystkich nowo utworzonych izbach. Obecnie w budynku Sądu Najwyższego mamy aż 125 osób, tylko nieliczni są sędziami, reszta przychodzi do Sądu Najwyższego, by udawać, że pracują, skoro państwo cały czas im płaci godziwe wynagrodzenie. Tyle tylko, że przy reformie, odchudzonemu Sądowi Najwyższemu, należy zabrać bardzo ważne uprawnienie, a mianowicie skargę kasacyjną i stwierdzenia niezgodności orzeczenia z prawem, które ten sąd, mówić kolokwialnie „zapychają”. Nie będzie to łatwe, bo nikt nie lubi, jak pozbawia się go części władzy.

Czas zlikwidować odrębne sądownictwo administracyjne, utworzyć w Sądzie Najwyższym Izbę Administracyjną, a w sądach powszechnych wydziały administracyjne.