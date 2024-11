Sztuczna inteligencja a dane osobowe i RODO

RODO wychodzi od oceny i zarządzania ryzykiem przetwarzania danych, z przyczółkiem w kierunku systemów zarządzania jakością, w postaci kodeksów postępowania i możliwości certyfikacji. AIA każe zarządzać ryzykiem przetwarzania danych przez AI właśnie w strukturach systemów zarządzania jakością. PUODO zajmuje się komputerowym przetwarzaniem danych i prowadzi pierwsze sprawy w Polsce dotyczące sztucznej inteligencji (skądinąd z naszego „donosu” w imieniu dra Łukasza Olejnika). Jedynie logicznym wydawałoby się poszerzyć kompetencje Urzędu o te dotyczące systemów sztucznej inteligencji i podwyższyć budżet Urzędu. Nie trzeba byłoby od zera tworzyć nowych struktur, rekrutować i uczyć kolejnych rzesz urzędników. Oszczędności skali wynikające z samego unikania dublowania procesów byłyby oczywiste. Ale, odłóżmy pieniądze podatnika na bok i zastanówmy się nad użytecznością obu opcji.

Opcja „PUODO + Komisja” jest niewątpliwie korzystna dla nas, prawników. Uzyskujemy bowiem efekt nie tylko zdublowania ilości postępowań, ale też konieczność pisania pism synchronizujących między sobą postępowania, a także, a może przede wszystkim powoływania się na jedne postępowania w drugich postępowaniach lub podważania wyników tych postępowań nawzajem. Na tym podwójnym scenariuszu zyskają zapewne też duzi globalni gracze. Wystarczy bowiem, że decyzje obu organów były ze sobą sprzeczne, by można było mówić, że Polacy sami nie wiedzą czego chcą od sztucznej inteligencji. W pewnym rozkroku znajdą się oczywiście średnie i małe podmioty krajowe, w stosunku do których mogą być prowadzone równoległe postępowania. Oczywiście czysto hipotetycznie, rozstrzygnięcia obu organów mogą być takie same, albo przynajmniej podobne co do kar i nakazów. No ale jaka by to była wtedy wzajemna niezależność i po co komu wtedy taki papugujący drugi organ. Jest oczywiste, że uzasadnieniem istnienia drugiego organu będą lepsze, a przynajmniej inne ustalenia i rozstrzygnięcia niż organu pierwszego. W końcu jak inaczej wykazać swoją niezależność niż pięknie się różniąc?

Jakkolwiek szyderczy jest mój ton, tak problem kolizji rozstrzygnięć i rozbieżności dróg odwoławczych jest oczywisty. Rynkowi nie służą sprzeczne interpretacje różnych organów i rozbieżne drogi odwoławcze. Dodajmy, że w praktyce projekt ustawy wprowadza jeszcze jeden organ nadzoru – Przewodniczącego Komisji. Tenże ma szczególne własne uprawnienia, z których może korzystać nie czekając na stanowisko przedstawiciela Rzecznika Praw Dziecka w Komisji.

Urząd Ochrony Danych Osobowych: „chirurg” od danych osobowych. Czy także od sztucznej inteligencji?

W scenariuszu poszerzenia kompetencji PUODO znika szereg tych wyżej opisanych wyzwań. Konflikty stanowisk i kompetencyjne biura Urzędu musiałyby ze sobą załatwić przed wydaniem decyzji. Urząd już od sześciu lat ocenia przetwarzanie danych, w tym decyzje zautomatyzowane i wpływ przetwarzania na prawa i wolności osób fizycznych. Rozstrzyga sprawy dotyczące sztucznej inteligencji. Prowadzi też działania naukowe i informacyjne, w tym dotyczące sztucznej inteligencji. Więcej nadzorców to więcej problemów dla rynku. Mniej nadzorców to mniej problemów. Jeszcze jedną, szczególną wadą utworzenia KomiSIi będzie rozmycie odpowiedzialności i rozliczalności działania nadzorców. Cokolwiek mówić o Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, Prezesem Urzędu jest zawsze jedna osoba. Ta osoba przyjmuje na siebie ostrze krytyki, odpowiedzialności reputacyjnej i politycznej i ma kontrolę nad łańcuchem dowodzenia (decyzyjnym). Koncepcja specyficznego ciała kolegialnego, z bezpośrednim dostępem służb, promowana w projekcie ustawy, zmierza w kierunku rozmycia odpowiedzialności osobistej i utrudnienia rozliczania decyzji takiego ciała.