Ustawa o związkach partnerskich. Co zaproponował rząd Donalda Tuska

Ta historia moich dalekich znajomych siedzi we mnie od kilku lat. Zapewne potoczyłaby się inaczej, gdyby w naszym kraju obowiązywało prawo, które umożliwia zawieranie związków partnerskich. Taka propozycja właśnie się pojawiła – dwa projekty przygotowane przez ministrę ds. równości w ostatni piątek zostały skierowane do konsultacji publicznych jako oficjalne projekty rządowe. Nie twierdzę, że są doskonałe, bo mówimy o potężnych dokumentach – w sumie to blisko 300 artykułów i ingerencja w ponad dwie setki obowiązujących ustaw. Na pewno znajdziemy tam rozwiązania, które trzeba będzie doprecyzować, skorygować lub po prostu z nich zrezygnować. Choćby po to, by cała koalicja zdecydowała się je poprzeć, a przedstawiciele jej konserwatywnej części nie ucinali pytań o nowelizację rubasznymi żarcikami.

Ważne, by nasz kraj był w stanie zapewnić parom jednopłciowym minimum standardu ochrony praw człowieka. I nie chodzi jedynie o to, by Europejski Trybunał Praw Człowieka przestał nam wreszcie wytykać naruszanie konwencji, a rzecznik praw obywatelskich skończył nagabywać rząd o zajęcie się tematem, lecz by historie, takie jak ta Marka i Kuby, miały szansę na trochę lepsze zakończenie.