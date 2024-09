Wojciech Labuda: Samo podwyższenie zasiłku pogrzebowego to za mało

Chociaż rządzący zbliżają się (dość powoli) do realizacji jednego ze „100 konkretów na 100 dni”, tj. podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego – nie pokusili się oni, aby przy tej okazji rozwiązać wiele innych problemów związanych m.in. z procedurą przyznawania świadczeń. Szkoda tym bardziej, że propozycje rozwiązań, także w postaci konkretnych przepisów, zostały wypracowane w ostatnich latach.

Zasiłek pogrzebowy jest bowiem jednym z ostatnich świadczeń, przyznawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co do którego nie ma możliwości złożenia kompletnego wniosku online. Wynika to z konieczności przedstawienia rachunków, potwierdzających poniesienie kosztów pogrzebu. Co więcej, do wniosku konieczne jest dołączenie odpisu skróconego aktu zgonu oraz dokumentów potwierdzających pokrewieństwo ze zmarłym. Wszystko to powoduje, że rodzina zmarłego, pozostająca w sytuacji traumatycznej, zmuszona jest do wędrowania po urzędach i zbierania dokumentów.

Jakby tego było mało, zasiłki pogrzebowe uregulowane są nie w jednej, ale w aż 16 ustawach, dotyczących FUS, KRUS, służb mundurowych, żołnierzy, sędziów czy prokuratorów. Część regulacji znajduje się w dodatku w rozporządzeniach wykonawczych do ustaw. Wszystko to powoduje nie tylko konieczność nowelizacji tak dużej liczby aktów prawnych przy zwykłej zmianie wysokości zasiłku, ale też doprowadziło do rozbieżności w zasadach przyznawania zasiłków pomiędzy różnymi systemami zabezpieczenia społecznego.

Już w 2019 r. ówczesny rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w swoim wystąpieniu zwracał uwagę Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji na to, że policjantom czy strażakom zasiłek pogrzebowy nie przysługuje z tytułu śmierci rodzeństwa, podczas gdy inaczej jest m.in. w Służbie Ochrony Państwa czy Straży Granicznej. Jeszcze większe różnice występują w przypadku specjalnych uprawnień szefów poszczególnych służb do pokrywania kosztów pogrzebu mundurowych, którzy zginęli w trakcie służby lub akcji ratowniczej.