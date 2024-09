Obywatel dalej nie wie, co z wyrokami neosędziów

Dziś i przez najbliższy rok tzw. neosędziowie nadal będą orzekać, a obywatel nie będzie miał pewności, czy za sędziowskim stołem siedzi sędzia, którego wyroki będą w przyszłości ważne. To nie rodzi zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Dodatkowo rząd i nowy prezydent będą musieli zmierzyć się z pytaniem, jaki jest konstytucyjny zakres prerogatyw prezydenckich wobec sędziów. Co z ludźmi, którzy trafili do sądów, w tym SN, z innych zawodów prawniczych? Tych pytań i problemów w praktyce może być bardzo dużo.

W przypadku 500 tzw. neosędziów z czarnej listy Bodnara raczej nie należy spodziewać się uległości. Będą walczyć o swoje kariery wszelkimi sposobami.

Warto też pamiętać o historii. W Polsce po 1989 r. nie udała się żadna sędziowska weryfikacja. Opór stawiali sami sędziowie, sądy i trybunały. W przypadku 500 tzw. neosędziów z czarnej listy Bodnara raczej nie należy spodziewać się uległości. Będą walczyć o swoje kariery wszelkimi sposobami. Rząd musi mieć świadomość, że ta operacja nie skończy się szybko, i musi zadbać o to, aby jej kosztów nie ponieśli obywatele. Inaczej cała reforma może obrócić się przeciwko reformatorom.