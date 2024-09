Patryk Jaki o zapowiedzi Tuska ws. sedziów: Co to w ogóle jest? To przestępstwo

Jego zdaniem takie regulacje to przestępstwo. – To jest zamach na ustrój, zamach na niezawisłość sędziowską – mówił. – Tak będziemy dokładnie to traktowali, jak wrócimy do władzy. To jest ubrane w pozory prawa przestępstwo i to zorganizowane przestępstwo, którym zresztą publicznie się chwali Tusk i cała jego ekipa. To skorzystanie z dobrych wzorców stalinowskich, więc nie będzie na to naszej zgody – zapowiedział.

- Będziemy stali w obronie prawdziwej niezależności sędziowskiej i bronić tego, że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej – dodał Jaki. - Za to mają być dzisiaj karani, dyscyplinowani, za to się im grozi. Ja apeluję do nich, żeby nie zginęli karku, nie składali samokrytyki. My będziemy zawsze stali w obronie ich niezależności i dziękujemy im za to, że stali w obronie zasady, że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej - stwierdził.

Trzy grupy sędziów powołanych po 2018 r.

Polityk Suwerennej Polski stwierdził też, że mamy do czynienia z sytuacją, w której wymiar sprawiedliwości ma być zbrojnym ramieniem premiera i rządu. – To upokorzenie wszystkich sędziów w Polsce – ocenił. – Nie tylko tych, których to będzie bezpośrednio dotyczyć, ale wszystkich sędziów, którzy dzisiaj dostają jasny przekaz od Tuska i jego ekipy że mają przyjść, pocałować pana premiera w pierścień i się upokorzyć – dodał.

W projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości uznano, że spośród sędziów powołanych po 2018 r. można wyłonić trzy grupy. Pierwsza grupa to tzw. młodzi sędziowie - osoby, które skończyły Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, zrobiły asesurę i po ocenie przez neoKRS zostały powołane na stanowiska sędziowskie. Chodzi o ok. 1600 osób. Według projektu MS otrzymają one status sędziów powołanych zgodnie z konstytucją.

Druga grupa to osoby, które po 2018 r. awansowały na wyższe stanowiska w sądownictwie lub zostały sędziami Sądu Najwyższego, zaś trzecia to sędziowie, którzy dostali awans od KRS „mając nieprzepartą wolę awansowania w strukturze sądownictwa”