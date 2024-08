Jest to rozwiązanie, w którym starano się zrównoważyć potrzebę stworzenia bardziej dogodnych warunków dla przedsiębiorców z realiami finansów publicznych. Jednocześnie rozwiązanie to zakłada utrzymanie wielu budzących wątpliwości oraz problemy przedsiębiorców rozwiązań wprowadzonych przez Polski Ład, takich jak skomplikowany i niespójny system rozliczeń składki, jak również różnicowanie zasad obliczania składki w zależności od stosowanej formy opodatkowania.

Jakiej składki zdrowotnej chce Lewica, a jakiej PSL

Mniej jasne są założenia projektów Lewicy i PSL. Doniesienia medialne wskazują, że Lewica chciałaby zastąpienia składki zdrowotnej nowym podatkiem, który dublowałby się z PIT i CIT. Taka zmiana miałaby ewidentnie profiskalny charakter i zamiast zmniejszać obciążenia ubezpieczonych, prowadziłaby do ich znacznego zwiększenia.

W przypadku pomysłów PSL wiele wskazuje na to, że opierają się one na założeniu powrotu do stanu sprzed Polskiego Ładu, potencjalnie w ramach podziału tego procesu na etapy. Problem polega jednak na tym, że przywrócenie status quo ante nie jest w pełni możliwe ze względu na fakt, iż Polski Ład obejmował dwie fundamentalne zmiany – zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz likwidację odliczenia podatkowego dla składki zdrowotnej. Niestety, nie jest możliwe cofnięcie jednego rozwiązania bez zmiany drugiego z nich – trudno natomiast sobie wyobrazić np. obniżenie kwoty wolnej od podatku, zwłaszcza w kontekście padających zapowiedzi jej dalszego podnoszenia.

Czytaj więcej ZUS Składka zdrowotna do zmiany. Było porozumienie koalicjantów czy nie? Podczas czwartkowego spotkania liderzy koalicji rządzącej zdecydowali, że składka zdrowotna zostanie zmieniona zgodnie z kompromisowym wariantem forsowanym przez PSL - podało w piątek RMF FM. Kilka godzin później informację tę zdementowali wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny (Lewica) oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050).

Jakie zmiany w składce zdrowotnej my proponujemy

Jako Federacja Przedsiębiorców Polskich przedstawiliśmy rozwiązanie, które w naszej ocenie najlepiej odpowiada na potrzeby firm, jednocześnie znajdując się w zasięgu możliwości pod kątem finansów publicznych. Rozwiązanie to przewiduje całkowite ujednolicenie zasad obliczania składki zdrowotnej z podatkiem dochodowym, jednocześnie wiążąc podstawę obliczania tej składki z ok. 50 proc. kwoty podstawy opodatkowania. Dzięki temu możliwa byłaby rezygnacja ze zbędnej podwójnej sprawozdawczości, która jest obecnie prowadzona na potrzeby rozliczeń podatkowych i składkowych.

System stałby się bardziej przejrzysty, ponieważ nie występowałyby tak istotne różnice w sposobie obliczania składki w zależności od wybranej formy opodatkowania. Ogólny ciężar finansowy związany ze składką zdrowotną również zostałby w pewnej mierze zredukowany. Uważamy to rozwiązanie za najlepszy kompromis między potrzebami przedsiębiorców, redukcją zbędnej biurokracji a realiami budżetowymi.