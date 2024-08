W obszarze gospodarki jest szczególnie wiele do zrobienia. Począwszy od promowania rozwoju projektów opartych o AI, m.in. poprzez stworzenie funduszu AI, adresowanego do start-upów oraz małych i średnich firm, zwiększenie dostępności technologii dla biznesu, promowanie przedsięwzięć opartych o tę technologię, szczególnie takich, które mogą odnieść międzynarodowy sukces biznesowy.

Ze szczególną troską należy podchodzić do społecznych skutków rozwoju AI. Z mojej zawodowej perspektywy największego wyzwania upatruję w zmianach na rynku pracy czy szerzej – w środowisku pracy. Wiele jest do zrobienia także m.in. w zakresie eliminacji wykluczenia cyfrowego i demokratyzacji dostępu do AI.

Być może największe wyzwania stoją w odniesieniu do nauki i edukacji. Zwiększenie potencjału naukowego polskich uczelni i mądre wykorzystywanie wyników badań polskich naukowców to konieczność, jeśli chcemy odgrywać liczącą się rolę w globalnym wyścigu związanym z AI. Jednak absolutnym priorytetem muszą być odpowiednie zmiany w edukacji – we wszystkich poziomach, a także wdrożenie polityki kształcenia przez całe życie, do czego od dawna zachęca Komisja Europejska.

Wreszcie, warto mądrze wspierać wykorzystywanie narzędzi AI w domenie publicznej, m.in. poprzez otwarcie urzędów na tę technologię. Na przykładzie kilku instytucji widać wyraźnie, że niektóre wdrażają ją bardzo intensywnie (np. ZUS), a inne są bardzo wstrzemięźliwe w tej kwestii. Powinniśmy dążyć do rozsądnej równowagi, koordynacji i uporządkowania – także legislacyjnego – w tej sferze. Do sfery publicznej należy także wykorzystywanie AI przez instytucje związane z bezpieczeństwem publicznym, a także w siłach zbrojnych. To także zadanie, które powinniśmy traktować priorytetowo.

Organ ds. AI

Niezwykle ważne wydaje się pytanie o to, kto powinien w Polsce dbać o wdrożenie strategii AI – kto powinien być „gospodarzem” tej technologii. Jest tu kilka możliwości, od powierzenia wszystkich zadań ministrowi cyfryzacji, przez rozdrobnienie kompetencji na wiele instytucji (m.in. UODO, Polskie Centrum Akredytacji), aż po stworzenie nowego organu. Uważam, że najbardziej rozsądna jest ostatnia z wymienionych możliwości. Organ ten powinien posiadać zarówno kompetencje nadzorcze, jak i notyfikacyjne. To pomoże wzmocnić bezpieczeństwo stosowania systemów AI. Rozdzielenie tych dwóch kluczowych kompetencji uważam za prowadzące do chaosu prawnego i rozmycia odpowiedzialności. Tylko taki organ będzie mógł być postrzegany jako gospodarz AI w Polsce, co pomoże nie tylko na aktywne działania w naszym kraju, ale również umożliwi współpracę z organami unijnymi. Stworzenie jednego organu pozwoli ponadto na odpowiednie gospodarowanie środkami i kompetentnymi kadrami, które nie są obecnie liczne.

Przed organem tym stoją także inne zadania – m.in. powinien być odpowiedzialny za opracowywanie zmian legislacyjnych, koordynację działań innych instytucji, współpracę zagraniczną czy promocję AI w społeczeństwie. Z pewnością powinien czerpać z wiedzy ekspertów, tworząc odpowiednie grona doradcze w kluczowych obszarach. Umocowanie tego organu nie jest sprawą najistotniejszą, jednakże dla zapewnienia sprawnej realizacji zadań powinien mieć on status co najmniej centralnego organu administracji państwowej.