Fundamentem każdej dobrze rozwijającej się gospodarki jest oparcie jej na wiedzy i innowacjach. Państwo, które potrafi uczynić z nowych technologii koło zamachowe dla swojego rozwoju, lepiej odnajduje się i korzysta ze zdobyczy, jakie niesie ze sobą zglobalizowany świat i rynek, dla którego granice przestały mieć znaczenie.

Polska również powinna stanąć do wyścigu ze sztuczną inteligencją

Stawianie na postęp jest dziś warunkiem niezbędnym w trwającym wyścigu cywilizacyjnym. Obecnie przechodzimy nowy etap rewolucji technologicznej, a jednym z jej kluczowych elementów jest rozwój sztucznej inteligencji (AI). Wkrótce może ona przedefiniować świat w wielu wymiarach, nie tylko ekonomicznym, ale także społecznym czy kulturowym.

Wiele państw postanowiło wykorzystać tę szansę, stawiając na rozwój, a nawet zapraszając do siebie firmy i start-upy bazujące na najnowszych zdobyczach cywilizacyjnych. Gwarantując im atrakcyjne i stabilne warunki do rozwoju. Polska również powinna stanąć do tego wyścigu, gdyż nie brakuje w naszym kraju wizjonerów, naukowców i ludzi biznesu, którzy mogą z powodzeniem w nim uczestniczyć. Państwo musi jednak stworzyć im kompleksowe warunki do rozwoju. Bo nie chodzi wyłącznie o to, aby wymyślić i opatentować wynalazek, ale także systemowo stworzyć ścieżki do jego praktycznego zastosowania, z korzyścią dla gospodarki.

Na czym polega konkurs Młody Wynalazca

„Rzeczpospolita” we współpracy z Urzędem Patentowym RP poszukuje polskiego Sama Altmana. Nasz konkurs Młody Wynalazca ma przypomnieć, że w Polsce na uczelniach, w instytutach badawczych, start-upach czy w prywatnych garażach są tysiące twórczych młodych ludzi gotowych stanąć do tego cywilizacyjnego wyścigu, wykorzystując swoją wiedzę i kreatywność. Mogą oni w niedalekiej przyszłości wesprzeć innowacyjność polskiej gospodarki, a co za tym idzie – siłę naszego państwa. Warto dostrzec te nieoszlifowane diamenty i zapewnić im warunki rozwoju. Liczymy również na to, że nasz konkurs pobudzi debatę na temat usuwania barier prawnych, które zniechęcają do innowacyjności w Polsce, sprawiając, że młodzi ludzi chętnie sprzedają swoją wiedzę i umiejętności za granicą.