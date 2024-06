Czy inwestorzy zrobią psikusa Ministerstwu Finansów i podniosą czynsze?

Plan wspaniały, ale ciekawe, jak zareagują inwestorzy, którzy mieszkania już mają? Wspaniale by było, gdyby je posprzedawali (co zwiększyłoby podaż i obniżyło ceny mieszkań) i kupili za to akcje. Na przykład… spółek deweloperskich notowanych na giełdzie albo KGHM, który wydobywa miedź, z której spółki deweloperskie robią instalacje w budowanych domach. Zawsze mogą jednak zrobić psikusa Ministerstwu Finansów i… podnieść czynsze.

Co ciekawe, nie ma jakoś pomysłów zbliżenia stawek podatkowych płaconych przez pracowników tych spółek giełdowych, do których ma zostać przekierowany strumień oszczędności inwestorów, do stawek innych klas aktywów inwestycyjnych. Ale w sumie się nie dziwię. To za trudne.