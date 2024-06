Okazuje się, że nie można było wydać rozporządzenia, które dopuszczało wypłatę dotacji bez jasno określonego trybu. Złamano więc jedną z podstawowych zasad obowiązujących przy tworzeniu prawa. Rozporządzenie musi być wydane w celu wykonania ustawy, a nie w celu jej modyfikacji czy też po prostu jej ominięcia. Wychodzi na to, że zasadę tą złamał nie kto inny, a sam ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Chyba ciężko będzie dalej bronić tezy, że z Funduszem Sprawiedliwości wszystko było w porządku. Fakty temu przeczą. Ale jestem pewien, że obrońcy tego, co się działo z funduszem, stwierdzą, że jeśli fakty są przeciw nim, to tym gorzej dla faktów...

Rozliczanie za Fundusz Sprawiedliwości

Niestety, nie najlepiej na ich tle wypadają ci, którzy wzięli się za rozliczanie poprzedniej ekipy rządowej z Funduszu Sprawiedliwości. Komisja sejmowa pracuje już od dłuższego czasu, z różnym skutkiem. Sporo życia wprowadziły ostatnie zeznania jednego ze świadków. Ale czy nie trzeba było już na samym początku przyjrzeć się temu, co jest napisane w prawie? Jest delegacja ustawowa, która jasno wskazuje, co powinno być w rozporządzeniu określającym sposób wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Widać przecież czarno na białym, że doszło do legislacyjnego nadużycia. Wręcz ordynarnego. Już samo stwierdzenie tego pozwoliłoby pokazać, że fundusz działał nieprawidłowo i z naruszeniem prawa.