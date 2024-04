Przepisy o ciszy wyborczej. Internet jest nie do opanowania

Cisza miała zagwarantować obywatelom odpoczynek po intensywnej i pełnej emocji kampanii wyborczej i dać czas na ostateczne przemyślenie ich ostatecznych decyzji przed pójściem do urn. Tylko że to fikcja. Jeśli ktoś chce ominąć te papierowe przepisy, zrobi to. Szybkość pojawiania się i znikania z sieci informacji, przekazów, wpisów, jest tak duża, że trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś jest w stanie zapanować nad przypadkami łamania ciszy i jeszcze do tego wyegzekwować obowiązujące prawo.

Cóż znaczy obowiązek zachowania ciszy wyborczej na dzień przed udaniem się na wybory w konfrontacji z możliwościami wpływania na wyborców dzięki internetowi np. przez wszelkiego rodzaju komunikatory i media społecznościowe? Podnosi się ten problem w przypadku wyborów wzbudzających zainteresowanie czy to na całym świecie, czy w poszczególnych krajach, szczególnie gdy któraś ze stron zaczyna kontestować wynik.

Emocje mijają i problem odgrzany zostaje za jakiś czas. I nic się nie zmienia od lat.

Sytuacja się nie poprawi, jeśli wyborcy sami nie zdadzą sobie sprawy, czy ich decyzje, na co i na kogo głosować, są naprawdę ich, a na ile są wykreowane w ich głowach przez wirtualnych podpowiadaczy.