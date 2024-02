Obstawiam, że teraz podatnicy, którzy nie bronili przed orzekającymi w tej sprawie sędziami ich poprzedników, nie będą ich bronić przed następcami.

Faktem jest, że sędzia (karnista z Sądu Rejonowego w Lublinie, a nie z Katedry Prawa Karnego UJ, która jest wiodąca od ośmiu lat w wykładni konstytucji) nie sformułował wzorca konstytucyjnego najszczęśliwiej. Ale można to mu było powiedzieć pięć lat temu. Jacyś dobrzy ludzie pomogliby mu napisać to samo pytanie jeszcze raz. Zresztą sędzia Schab w swojej sprawie też wzorca konstytucyjnego nie sformułował, a Trybunał wydał postanowienie „zabezpieczające” go przed wyrzuceniem.

W Trybunale leży jeszcze kilka spraw naprawdę istotnych dla obywateli

Obstawiam, że teraz podatnicy, którzy nie bronili przed orzekającymi w tej sprawie sędziami ich poprzedników, nie będą ich bronić przed następcami. Niech ich odwołają na podstawie uchwały. A sędziów będą bronić Kamiński z Wąsikiem i Schabem. Ciekawe, czy wystarczy?

Równie ciekawe, co zrobią następcy? Bo w Trybunale leży jeszcze kilka spraw naprawdę istotnych dla obywateli. Z ich punktu widzenia nieważne, jaki ma przedrostek sędzia, który w ich sprawie orzeka, tylko jak orzeka.

Autor Robert Gwiazdowski Adwokat, profesor Uczelni Łazarskiego