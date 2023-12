Marek Isański: Bezprawie jakiego w NSA jeszcze nie było

Nie może decyzja sądu o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu zależeć od tego czy sędziowie lubią czy nie lubią daną organizację społeczną. Jeśli zgłasza swój udział do danego postępowania to sąd władny jest jedynie do sprawdzenia czy wniosek zgodny jest ze statutem organizacji. Odmowa dopuszczenia jest niedopuszczalna.

Sędziowie w tej sprawie zapomnieli, że nieprzekraczalną granicą niezawisłości sędziowskiej jest poszanowanie prawa każdego obywatela do sądu i jego gwarancji w demokratycznym państwie prawnym. Sędzia traci swoją tożsamość konstytucyjną, jeśli narusza podstawy tego państwa, do których Trybunał Konstytucyjny zaliczył poszanowanie godności człowieka i zakaz arbitralnego działania władzy. W opisywanym przypadku złamano obydwie zasady przez to, że sąd arbitralnie, wbrew ustawie, uniemożliwiając organizacji społecznej udział w postępowaniu, naruszył godność obywateli. którzy nie są poddanymi sądu, ale nadają sens jego istnieniu.

Warto dodać, że każdy z tych sędziów wydał w ostatnich latach – na podstawie dokładnie takiego samego wniosku, często składanego dopiero na rozprawie - kilkadziesiąt postanowień dopuszczających tą właśnie organizację społeczną do spraw dotyczących zwykłych obywateli. Sąd jednak w tej sprawie „zmienił” zdanie. Przedstawione ustne uzasadnienie o braku zgody podatnika jest kompromitujące dla sądu z co najmniej dwóch powodów:

- nie ma takiego warunku w ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, bo z uwagi na Konstytucję takiego warunku być nie może,

- przedstawiciel organizacji społecznej zapytany przez Przewodniczącego o to czy ma pisemną zgodę podatnika odpowiedział, że taka zgoda jest zbędna i nigdy do tej pory sąd słusznie jej nie żądał. Ale, że ma taką zgodę zarówno od podatnika jak i od autora skargi kasacyjnej, tyle, że ma ją ustnie. Jednak mogże się natychmiast skontaktować z tymi osobami i one zadzwonią do sekretariatu wydziału potwierdzając zgodę, a pisemną oczywiście prześlą bezzwłocznie. Przewodniczący zarządził krótką przerwę w czasie której przedstawiciel organizacji skontaktował się z tymi osobami i one zadzwoniły do sekretariatu potwierdzając zgodę.

Zarówno Podatnik jak i Autor skargi kasacyjnej bezzwłocznie zadzwonili do sekretariatu Wydziału i poinformowali, że wyrażają zgodę na udział tej organizacji społecznej w sprawie.