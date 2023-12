NSA - zamiast własną linią orzeczniczą wymusić na administracji zawiadamianie obywateli o zawieszeniu biegu przedawnienia przed przedawnieniem zobowiązania - skierował w tej kwestii kuriozalne pytanie do TK P 30/11. Zadając takie pytanie do TK, wyrządził obywatelom olbrzymią szkodę, bowiem milcząco przyznał, że jego zdaniem zgodne z Konstytucją jest zawieszenie biegu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego w sprawie. Paradoksalnie NSA do dziś uważa, że działał na rzecz i w imieniu ochrony praw podatników (….)

Więc wskutek braku należytej reakcji NSA doszło do trwającego przez lata stanu bezprawia polegającego na zawieszaniu biegu terminu przedawnienia wskutek wszczynania postępowań karnych skarbowych, które nie miały żadnego wpływu na postępowania podatkowe, na dokonanie wymiaru podatku przez organy podatkowe.

Niewiele warte dla ochrony praw obywateli były kolejne działania NSA w sprawach nieistotnych - dotyczących zawieszenia biegu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego - jakimi były uchwały o tym komu należy doręczyć zawiadomienie o wszczęciu tego postępowania oraz jak szeroko uzasadnione ma być takie zawiadomienie.

Krytycznie należy ocenić również skierowanie przez RPO w 2014r. wniosku do TK o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją tego przepisu. Nie tylko dlatego, że miało to miejsce dopiero kilkanaście lat po jego uchwaleniu, ale przede wszystkim jest błędnie uzasadniony. Czego najlepszym dowodem jest to, że był on rozpoznawany przez TK w 2017r., ale wszystkie strony były na rozprawie nieprzygotowane, więc TK racjonalnie się zachowując sprawę bezterminowo odroczył. To, że do dziś nie wyznaczył nowego terminu to osobne kuriozum.

Dopiero w 2021r. NSA - będąc wyraźnie przymuszony (co warte jest osobnej analizy pokazującej w jak trudno dochodzi do - nawet niewielkiej - korekty błędnego orzecznictwa) podjął uchwałę I FPS 1/21, która do zakresu kontroli sądowej włączała skutek w postaci zawieszenia biegu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego.