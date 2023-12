Maciej Pichlak: Do odbudowy państwa prawa potrzebujemy referendum

Drugi problem wychodzi poza doraźny kontekst polityczny i ma charakter bardziej systemowy. Dotyczy on trwałości wprowadzanych rozwiązań, tak, aby należyte standardy demokracji i praworządności mogły być zapewnione nie tylko w obecnej, ale i na kolejne kadencje Parlamentu. Obejmuje to także zabezpieczenie kluczowych instytucji przed politycznym abordażem na wypadek zmiany władzy w przyszłości – która w systemie demokratycznym jest wszak czymś nieuchronnym i potrzebnym. Ostatnie osiem lat dostarczyło tymczasem aż nadto dowodów na to, że gwarancje ustawowe są zbyt słabe i nietrwałe wobec przeciwnej im woli politycznej.

Wyzwanie trzecie dotyczy społecznej legitymacji wprowadzanych zmian, a co za tym idzie, poparcia dla ukształtowanych na nowo instytucji państwa prawa. Tu również zwykły tryb ustawodawczy wydaje się nie wystarczać, bowiem zbyt często promuje on w praktyce czysto eksperckie i technokratyczne podejście. Najlepszej ilustracji tego problemu dostarczają wspomniane już „obywatelskie” projekty ustaw: wbrew nazwie, zostały one przygotowane niemal wyłącznie w gronie ekspertów prawnych. Choćby więc przyjęte rozwiązania legislacyjne były najlepszymi z możliwych, przeciętni ludzie nie będą mieli szczególnych powodów, aby się z nimi utożsamiać. W ten sposób nie da się odbudować nadszarpniętej (lub całkiem zszarganej) reputacji wymiaru sprawiedliwości czy innych instytucji. Oczywiście nie chodzi o to, aby z procesu reform wykluczać prawników–fachowców. Konieczne jest jednak rozszerzenie go także na inne grupy obywateli, wnoszących odmienne perspektywy, oczekiwania i wartości. Nie idzie przecież o przeciwstawianie sobie obu grup, ale o stworzenie możliwości ich współpracy.

Pytając suwerena

Jak zatem widać, samo przyjęcie odpowiednich ustaw – o ile w ogóle będzie możliwe – nie jest rozwiązaniem ani wystarczającym, ani społecznie satysfakcjonującym. Jednocześnie przy obecnym układzie politycznym oczywiście niemożliwe są zmiany na poziomie konstytucyjnym. Rodzi się więc pytanie, czy istnieje jakaś trzecia droga, którą można by podążyć w trudnym, ale koniecznym procesie odbudowywania i reformowania państwa prawa.

Takim dostępnym w naszym porządku konstytucyjnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie niezbędnych reform na drodze referendalnej. Zgodnie z tą propozycją, to obywatele w formie demokracji bezpośredniej powinni sami zdecydować o kształcie najważniejszych instytucji w państwie. Tak wyrażona wola suwerena byłaby – przy spełnieniu warunku frekwencyjnego z art. 125 Konstytucji – wiążąca dla wszystkich władz państwowych, w tym Rady Ministrów, Parlamentu oraz Prezydenta.

W teorii, referendum mogłoby objąć pytania o model wszystkich kluczowych dla demokratycznego państwa prawa instytucji. W praktyce jednak tak szeroki jego zakres mógłby być kłopotliwy. Zarówno ze względu na zrozumiałość debaty przedreferendalnej oraz samego głosowania, jak i na to, że tego typu „referendum instytucjonalne” byłoby w naszej praktyce demokratycznej swoistym precedensem, zasadne wydaje się ograniczenie jego zakresu. Naturalnymi kandydatkami są tu któreś lub któraś z następującej triady instytucji: Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa oraz media publiczne. Po pierwsze, wszystkie trzy – choć każda z innych względów – są kluczowe dla zdrowego funkcjonowania demokracji i rządów prawa. Po drugie, wszystkie one, poprzez rażące upolitycznienie, stały się symbolami kryzysu politycznego i prawnego ostatnich lat. Bezpośrednie włączenie obywateli w ich naprawę miałoby więc zarówno ważny wymiar praktyczny, jak i symboliczny.

Ponieważ mowa o instytucjach o charakterze konstytucyjnym, konieczne jest dość oczywiste zastrzeżenie, że planowane referendum, jako pozbawione charakteru ustrojodawczego, mogłoby objąć jedynie materię ustawową. Wymaga to rozwagi przy formułowaniu pytań referendalnych. Konstytucja pozostawia jednak całkiem znaczny zakres istotnych kwestii do rozstrzygnięcia na poziomie ustawowym. Referendum powinno zatem wyznaczać kluczowe rozwiązania w tym obszarze – na czele z określeniem relacji tych instytucji do władzy wykonawczej i ustawodawczej, gwarancjami ich niezależności oraz sposobem powoływania ich członków.