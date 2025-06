Agnieszka Markiewicz, American Jewish Comunittee: Niebezpieczna wiara w dobrą wolę Iranu

Iran to reżim przemocy i sponsor terroryzmu, który dąży do zniszczenia Izraela i destabilizacji regionu. Izrael działa w obronie własnej, ale wielu polityków woli krytykować ofiarę, niż agresora. Ślepa wiara w „dobrą wolę” Iranu to kosztowna iluzja.