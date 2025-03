PiS w debacie o bezpieczeństwie promuje Karola Nawrockiego, a Jarosław Kaczyński wychodzi

Marcin Ociepa poseł PiS, były wiceszef MON, który wystąpił po Tusku zapowiedział gotowość zjednoczenia się wokół prezydenta Andrzeja Dudy, a później Karola Nawrockiego, jako jego następcy, a nie „błędów Tuska”. Szef stowarzyszenia OdNowa atakował premiera i mówił, że rząd prowadzi do ostudzenia relacji Polski z Ukrainą, co nie wynikało z jego wypowiedzi. Przeciwnie, szef rządu jest za utrzymaniem dobrych relacji z USA, będąc zarazem realistą po słowach Donalda Trumpa na temat Ukrainy, Rosji, NATO i wycofaniu wojsk amerykańskich z europejskich krajów. Dostrzegł to choćby Adrian Zandberg z Partii Razem czy politycy Konfederacji, którzy punktowali Tuska, ale w tonie współpracy i odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo. Pieniactwo prezentował jedynie PiS.

Nie sposób przytakiwać Trumpowi, gdy nazywa Zełenskiego dyktatorem, Ukrainę przedstawia jako winnego wojnie i oczekuje wyborów prezydenckich na Ukrainie. PiS prezydenta Stanów Zjednoczonych nie jest w stanie skrytykować i woli atakować Ukrainę. Z jednej strony Ociepa mówił, że Rosja napadła Ukrainę i żadna decyzja nie może być podjęta bez niej, a z drugiej oczekuje rozliczenia się Ukrainy ze zbrodni na Wołyniu i ekshumacji.

Warto jednak zadać sobie pytanie, co PiS przez 8 lat rządów, i co Andrzej Duda przez 10 lat prezydentury osiągnęli, żeby rozliczyć Ukrainę za Wołyń, zbrodnie na Polakach i doprowadzić do ekshumacji? Po wystąpieniu Ociepy z sali plenarnej wyszła większości posłów PiS z Jarosławem Kaczyński na czele. Wyszedł również Donald Tusk, ale zostali kluczowi ministrowie – MON i MSZ.

Debata na temat bezpieczeństwa Polski nie powinna tak wyglądać.