Palestyński MSZ: Bogaci Arabowie nas nie zdradzili Kto popiera plan Kushnera, niech publicznie powie: chcemy sprzedać Jerozolimę Izraelowi – sugeruje Riad Malki, szef palestyńskiej dyplomacji.

Trumpowa wizja gazańskiej Riwiery spowodowała jednak, że Saudyjczycy wśród warunków wspieranej przez Trumpa normalizacji stosunków z Izraelem na symbolicznym miejscu postawili wschodnią Jerozolimę jako stolicę państwa palestyńskiego. W ostatnich kilkunastu miesiącach wciąż powtarzali, że nie będzie zgody z Izraelczykami bez realizacji two-state solution (państwa palestyńskiego obok żydowskiego), ale zazwyczaj ogólnikowo. Jerozolima pojawiła się podczas przemówienia skierowanego do Saudyjczyków. Teraz jest na widocznym miejscu w oficjalnym oświadczeniu MSZ, skierowanym do graczy międzynarodowych.

Izrael uważa całą Jerozolimę za swoją stolicę, nazywa ją niepodzielną, ignoruje sugestie, że jej wschodnia część to tereny okupowane, nie lubi, gdy inni stolicą nazywają Tel Awiw. Trump też tak uznał już za pierwszej kadencji, tłumacząc, że taka jest rzeczywistość.

Podniesienie tematu Jerozolimy – co nagle uczyniły i inne państwa, w tym Niemcy, które bezpieczeństwo Izraela uznają za swoją rację stanu – to próba pokazania Trumpowi, że musi się także liczyć z rzeczywistością Palestyńczyków. Czy to go powstrzyma przed przerysowywaniem tego kawałka mapy Bliskiego Wschodu, który obejmuje Izrael, Strefę Gazy, Zachodni Brzeg Jordanu i okolice? To zależy m.in. od determinacji Arabii Saudyjskiej, która poza argumentami finansowymi ma też geopolityczne – współpracę z Chinami i otwarte dzięki Chinom stosunki z Iranem.