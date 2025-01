Po ogłoszeniu wyników przez PKW Sąd Najwyższy ma tylko miesiąc na orzeczenie o ważności wyborów

Ominąć się tego nie da; zajrzałem do kodeksu wyborczego, który stanowi, że po ogłoszeniu wyników przez PKW Sąd Najwyższy ma tylko miesiąc na orzeczenie o ważności wyborów. Musi więc to zrobić najdalej do pierwszej dekady lipca, a kadencja PAD upływa dopiero w sierpniu.

Cóż to jednak dla nas, że możemy mieć dwóch prezydentów, albo żadnego? W minionych czasach prezydenta Jaruzelskiego i w pierwszych dniach prezydentury Wałęsy mieliśmy trzech, w tym dwu na emigracji. No i daliśmy radę, a nawet ówczesna transformacja jakoś nam wyszła. Damy i teraz, byle doczekać do 20 sierpnia!