Czy warto było szaleć tak, czyli po co Lewicy Dariusz Wieczorek?

Tusk reaguje dopiero, kiedy minister Wieczorek stał się obciążeniem dla całego rządu

Serwis Polityka w sieci podaje, że na przestrzeni ostatniego tygodnia publikowane w mediach społecznościowych posty o Wieczorku osiągnęły wynik 25 mln wyświetleń: 65 proc. z nich było krytycznych. Zresztą temat wszedł pod strzechy już wczesną jesienią, kiedy opinię publiczną poruszyła wcześniej wspomniana sprawa IDEAS NCBR.

Pomimo to nie brakowało chętnych do obrony Wieczorka (to m.in. Włodzimierz Czarzasty). Jednocześnie Lewica była w tej sprawie podzielona na dawne SLD i młodsze frakcje („Nie do obrony”, napisała w serwisie X ministerka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk).

Choć naukowcy prosili o to od września, premier Donald Tusk interweniował, dopiero kiedy minister Dariusz Wieczorek stał się obciążeniem dla całego rządu: zapowiedział w końcu, że w jego sprawie musi wreszcie zapaść decyzja i rozmawiał na ten temat z Włodzimierzem Czarzastym.

Powstaje więc pytanie: czy warto było szaleć tak, a więc po co Lewica in gremio kładła się w sprawie Wieczorka Rejtanem? Mogła to załatwić sama, tymczasem zrobi to za nią Tusk. Ten z kolei musi się spieszyć, bo wniosek o wotum nieufności dla Wieczorka złożył PiS. Premier będzie go więc bronił? No ale przecież, jak na rysunku Jana Kozy w „Polityce”: to twardy elektorat, wytrzyma, zawsze można postraszyć Czarnkiem, naukowcy i tak zagłosują. Zagłosują?