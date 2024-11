Cel osłony antykorupcyjnej CBA: zapobiegać i wspierać, a nie ścigać i karać

Przedstawiciel CBA, jako instytucji posiadającej kompetencje i wiedzę w obszarze realizacji złożonych projektów informatycznych, został zaproszony do stałego udziału w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Był to status obserwatora, bez prawa głosu. Mimo to projekty aktów prawnych oraz projekty informatyczne były przedmiotem analiz i opiniowania przez Biuro. Warte podkreślenia jest to, że z inicjatywy CBA Komitet podjął prace, a następnie przyjął uchwałę, na podstawie której wprowadzono obowiązek wymiarowania komponentów informatycznych oprogramowania z wykorzystaniem metodyki punktów funkcyjnych IFPUG lub COSMIC.

Osłona procesu legislacyjnego. Minimalizacja sytuacji korupcjogennych

Poza wskazanymi już projektami osłoną antykorupcyjną obejmowane były także procesy legislacyjne projektów ustaw z powyższych obszarów tematycznych. Tu kryteria oceny dotyczące wartości przedsięwzięcia nie były brane pod uwagę. Niemniej jednak proces stanowienia prawa należy niewątpliwie zaliczyć do podstawowych i krytycznych procesów realizowanych przez państwo. Tym samym jego ochrona była i powinna być czymś zupełnie naturalnym.

W tym przypadku model działania był inny i został dostosowany do specyfiki prac legislacyjnych. Aktywność CBA opierała się głównie na weryfikacji osób odpowiedzialnych za opracowywanie nowych przepisów pod kątem konfliktu interesów czy monitoringu i identyfikacji działań lobbingowych. Co do samej analizy treści nowoprojektowanych przepisów weryfikacja odbywała się pod kątem identyfikacji rozwiązań prawnych prowokujących sytuacje korupcyjne lub godzące w interes ekonomiczny państwa. Należą do nich m.in. sytuacje: podejmowania decyzji przez osoby, których bezstronność może budzić wątpliwości (konflikt interesów), stosowanie preferencji dla określonej grupy podmiotów, brak zewnętrznego nadzoru i kontroli nad określonym w akcie normatywnym procesem decyzyjnym, brak lub niejasność kryteriów, na podstawie których wydawane są decyzje administracyjne (tzw. uznaniowość w wydawaniu rozstrzygnięć), zapisy powodujące nieuzasadnione generowanie wydatków publicznych, stosowanie wyjątków od przyjętych procedur postępowania (dopuszczenie sytuacji, w których nie trzeba stosować proponowanych w akcie normatywnym reguł), brak sankcji za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, zbyt szeroki i nieuzasadniony merytorycznie zakres uprawnień przyznanych jednej osobie lub organowi, powoływanie się na konieczność dostosowania do prawa unijnego (ryzyko wprowadzania rozwiązań wychodzących poza wymogi wynikające z dyrektyw).

W prowadzonej narracji dotyczącej likwidacji CBA warto brać także pod uwagę jego „ciemną stronę”, a bilans zysków i strat budować w oparciu o pełne spektrum działalności, a nie jedynie to znane z medialnych przekazów

Ostatni aspekt, który był analizowany, to ocena skutków regulacji (OSR). Weryfikacja dotyczyła oceny prawidłowości określenia grupy podmiotów, na które projekt będzie oddziaływać oraz wpływu na sektor finansów publicznych, ale także na funkcjonowanie przedsiębiorców i obywateli. Kwestia konstruowania w Polsce OSR wymagałaby odrębnego artykułu, dlatego też w tym miejscu wskazać jedynie należy, że przed nami dość długa droga, aby w pełni zrozumieć i docenić zalety tego de facto narzędzia analitycznego, które obecnie traktowane jest w wielu przypadkach jak przykry obowiązek.

Oczywiście zdarzały się także sytuacje, że CBA nie rekomendowała objęcia osłoną danego projektu, ale nie ze względu na przedmiot i zakres regulacji, a etap procesu legislacyjnego, na którym się znajdował. Trudno jest bowiem prowadzić realną analizę i osłonę w stosunku do projektu oczekującego przykładowo rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów. Co do zasady osłoną powinny być obejmowane projekty na jak najwcześniejszym etapie. Idealna sytuacja to ta, w której analitycy Biura mogli rozpoczynać działania na etapie prac wewnątrzresortowych i prowadzić osłonę, aż do momentu podpisu przez Prezydenta RP.