Rząd przez rok nie zrobił nic, by uzdrowić służbę cywilną i służbę zagraniczną. Zmieni przepisy wkrótce, ale tylko po to, by zabetonować układ, który właśnie stworzył.

O wyniku wyborów prezydenckich zadecyduje ocena rządu

Kampania prezydencka będzie dotyczyć tego, czy obywatele na te działania władzy pozwolą, czy może jednak uznają, że demokracja wymaga równowagi i politycznej konkurencji. O wyniku przesądzi ocena rządu. Jeżeli Polacy dobrze go ocenią, wybiorą prezydenta, który będzie mu sprzyjać. Jeżeli natomiast ocena będzie negatywna, wybiorą osobę, która będzie zwiastunem zmiany.

Foto: Tomasz Sitarski

Niedobrze dzieje się też w polityce zagranicznej. Partie, które tworzą koalicję, krytykowały bliskie relacje Polski z USA i zapowiadały oparcie się na Unii Europejskiej i głównych państwach członkowskich. Tymczasem Niemcy i Francja dbają o własne interesy, które nie zawsze są zgodne z naszymi. Rozmowa telefoniczna kanclerza Olafa Scholza z Władimirem Putinem pokazuje, że Niemcom bliżej dziś do Węgier i Słowacji niż do Polski. Niepokoi też zdementowanie słów ministra Sikorskiego o wyrażeniu zgody głównych państw unijnych na emisję europejskich obligacji obronnych. Czyżby bezpieczeństwo państw naszego regionu było nieważne? Nasuwa się pytanie, czy aby rząd nie wyprowadził polskiej polityki zagranicznej na manowce.