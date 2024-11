Estera Flieger: Kandydatem PiS w wyborach prezydenckich będzie Karol Nawrocki. Chyba, że jednak nie

Suma wszystkich dylematów Jarosława Kaczyńskiego

Podejmując decyzję, Jarosław Kaczyński zapewne waży kilka czynników, w tym wyniki zamówionych badań, pieniądze (zwłaszcza, że PKW odrzuciła ubiegłoroczne sprawozdanie finansowe PiS) i przetrwanie partii (wyłącznie pod własnym przywództwem). Otwarte pozostaje pytanie, czy bierze pod uwagę zwycięstwo.

Ponadto fakt, że prezes PiS wybiera pomiędzy Czarnkiem a Nawrockim, mówi nam coś o pozornym dylemacie przed którym stoi: ostry kurs na prawo, czy zwrot ku centrum. Pozornym, bo Nawrockiemu bliskie jest środowisko narodowców.

Poza tym, jeśli Kaczyński ostatecznie postawi na Karola Nawrockiego, jasne staną się zarówno możliwości, jak i ograniczenia kampanii: PiS nie zawaha się przed skrajnym upolitycznieniem i wykorzystaniem IPN (to rozwinięta w terenie instytucja z ogromnym budżetem), jednocześnie założenie, że jej główną osią może być polityka historyczna wydaje się chybione (pozostaje bardzo ważnym obszarem, a czasy ciepłej wody w kranie dawno się skończyły, jednak to wszystko nie wystarcza, kiedy Polacy zadają sobie również pytania np. o ceny prądu).

To, co Jarosław Kaczyński nazwał „trudnością nadmiaru”, politolożka dr hab. Maria Wincławska, prof. UMK w rozmowie z „Rzeczpospolitą” opisała jako „klęskę urodzaju, ale kandydatów, którzy są średni”. W istocie: kandydat PiS – ktokolwiek z wymienionych nim zostanie – będzie średni, jeśli nie słaby. Ale to nie oznacza, że nie okaże się też groźny, a KO ma już zwycięstwo w kieszeni: do wiosny 2026 roku jeszcze bardzo daleko.