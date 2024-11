Czytaj więcej Klęski żywiołowe Powódź Hiszpanii: Władze wyślą z pomocą jeszcze więcej żołnierzy W miniony weekend premier Pedro Sanchez poinformował, że do usuwania tragicznych skutków powodzi, która nawiedziła Hiszpanię, skierowanych zostanie 5 tys. żołnierzy oraz 5 tys. policjantów oraz żandarmów. W poniedziałek okazało się, że to nie wystarczy – potrzebna jest dodatkowa pomoc.

Jak policzyła amerykańska Narodowa Agencja ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA), tylko w bieżącym roku w Stanach Zjednoczonych doszło już do 24 katastrof żywiołowych, które spowodowały co najmniej 1 mld dol. strat – każda! W ciągu ostatnich pięciu lat średnia liczba takich zdarzeń wzrosła ponaddwukrotnie. Tymczasem w tegorocznej kampanii kryzys klimatyczny nie pojawiał się na liście najgorętszych tematów angażujących kandydatów.

Trump a kryzys klimatyczny

Postawa Donalda Trumpa jest znana od czasów jego poprzedniej prezydentury. Tyle że teraz uległa radykalizacji, tak jak i w innych dziedzinach. Trump uważa, że kryzys klimatyczny to „największe oszustwo wszech czasów”. Powtórzył tę tezę już po przejściu huraganu Helene, podczas wiecu w Pensylwanii. Regularnie wyśmiewa lub rozsiewa fake newsy o energetyce odnawialnej, zapowiada też natychmiastowe wstrzymanie rządowego programu wspierania jej rozwoju i transformacji energetycznej, w tym dopłat do samochodów elektrycznych – czyli flagowego antyinflacyjnego pakietu prezydenta Bidena z 2022 roku, który łącznie opiewał na prawie bilion dolarów.

W wywiadzie dla telewizji Fox News Trump chwalił swój kraj, że ma „więcej płynnego złota pod stopami niż ktokolwiek”

Nie jest wciąż jasne, jak te plany Trumpa mają się do interesów Elona Muska, który energicznie i z wielkimi pieniędzmi włączył się w ostatnich miesiącach w kampanię republikanina. Zapewne jednak łączą ich plany wojny handlowej z Chinami, które w transformacji energetycznej i technologiach do niej niezbędnych zdobywają szybko przewagę nad całym Zachodem.

„Drill, baby, drill”

I tu dochodzimy do kluczowego – także dla Polski – pytania. Jeśli denialista klimatyczny zasiądzie w Gabinecie Owalnym, to jaka będzie jego wizja gospodarki amerykańskiej i zdobywania przewag konkurencyjnych wobec Chin? I reszty świata? Otóż, wizja ta sprowadza się do innego znanego republikańskiego powiedzonka: „Drill, baby, drill” (wierć, kochanie, wierć). W sierpniu w wywiadzie dla telewizji Fox News Trump chwalił swój kraj, że ma „więcej płynnego złota pod stopami niż ktokolwiek”. Trumpowi chodzi zarówno o ropę naftową, jak i gaz łupkowy. I choć powiedział nieprawdę – bo USA nie mają ani jednego, ani drugiego najwięcej na świecie – to „zadzwoniło” w bliskim kościele. USA są bowiem w tej chwili światowym liderem w produkcji ropy i gazu.