Jan Nowina-Witkowski: Reset sceny politycznej po upadku PiS to szansa dla polskiej prawicy

Widmo drugie: Wybory prezydenckie. Czy PiS podzieli los AWS?

I właśnie w wyborach prezydenckich tkwi drugie zagrożenie dla PiS. Jarosław Kaczyński wciąż deliberuje: postawić na kandydata sprawdzonego, dobrze Polakom znanego, Mateusza Morawieckiego bądź Mariusza Błaszczaka; czy też znaleźć kogoś, kto mógłby stać się Andrzejem Dudą 2.0 – kandydata młodego, co najmniej z drugiego szeregu, mniej znanego, wymagającego porządnej promocji. Pierwszy wariant niemalże gwarantuje przejście do drugiej tury, gdzie jednak jeszcze większą gwarancję ma ostateczna porażka. Drugi wariant to ryzykowna zabawa, ale bardzo kusząca, gdyż wejście takiego kandydata do drugiej tury oznaczałoby rozgrywkę naprawdę wyrównaną, wręcz nieprzewidywalną. „Z odpowiednim kandydatem i przy dobrych wiatrach moglibyśmy wygrać te wybory, powrócić na szczyt i odwrócić to wszystko, co ostatnio nas spotyka” – marzy Kaczyński. I właśnie ku temu wariantowi prezes PiS dąży. Ambitnie, ale ryzyko przy tym wariancie jest spore, wręcz śmiertelnie dla PiS niebezpieczne.

Czytaj więcej Polityka Kto kandydatem PiS na prezydenta? Jest faworyt Pod koniec września „frontrunnerem” do nominacji PiS na prezydenta jest szef IPN dr Karol Nawrocki – wynika z naszych nieoficjalnych informacji. Ale nie oznacza to jeszcze, że rzeczywiście zostanie kandydatem w wyborach w 2025 roku.

Od blisko 20 lat żyjemy w epoce dominacji POPiS-u. Partii, które pierwszy raz weszły do Sejmu w 2001 r. Obie powstały na skutek przetasowań politycznych po wyborach prezydenckich w 2000 r., w których Aleksander Kwaśniewski wygrał w pierwszej turze, a lider AWS Marian Krzaklewski zajął dopiero trzecie miejsce. Drugie przypadło Andrzejowi Olechowskiemu, przyszłemu współzałożycielowi PO. W rezultacie AWS się rozpadła, a Unia Wolności zmarginalizowała. PiS wykorzystało upadek AWS i popularność Lecha Kaczyńskiego, ministra sprawiedliwości, a PO powstała na bazie sukcesu Olechowskiego. Podobny los może czekać PiS, jeśli jego kandydat nie wejdzie do drugiej tury w 2025 r. Wówczas ten, kto stanie w tej drugiej turze miast kandydata PiS będzie miał otwartą ścieżkę do zepchnięcia partii Kaczyńskiego na margines polskiej polityki.

Czy szanse na taki scenariusz są obecnie wysokie? Z mało rozpoznawalnym kandydatem i przy znacznie ograniczonych zasobach finansowych na jego promocję oraz kampanię PiS wydaje się szczególnie narażone na spektakularną porażkę. Sęk jednak w tym, kto miałby potencjalnie prześcignąć nominata Nowogrodzkiej w wyścigu do drugiej tury. Opcje na stole dzisiaj są tylko dwie: Sławomir Mentzen i Szymon Hołownia.

O ile Krzysztof Bosak mógłby odebrać PiS dużą część jego elektoratu przy mało przekonującym kandydacie Kaczyńskiego, to z Mentzenem jako kandydatem Konfederacji taki scenariusz ma małe szanse. Mentzen to przede wszystkim skrzydło wolnościowe Konfederacji, to przywódca spadkobierców ideowych Janusza Korwin-Mikkego. Cieszy się on dużą sympatią wśród młodych przedsiębiorczych mężczyzn, ale ciężko wyobrazić sobie, aby mógł z sukcesem dotrzeć do trzonu wyborców PiS: ludzi z małych miast i wsi, osób starszych, konserwatywnych katolików. Jak zresztą Mentzen ze swoją wolnorynkową narracją ma przekonać do siebie emerytów, którzy na PiS głosują także z wdzięczności za trzynastki i czternastki?