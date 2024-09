Ten sposób prezentacji przywództwa przejęła Platforma od PiS, bo prezes zawsze miał za tło grupkę dworaków okraszoną zakłopotanym uśmiechem paru dziewczyn, bo pewnie biedule nie wiedziały, o co chodzi. Skąd prezes wziął to Bizancjum, nie wiadomo, może od Putina? Łatwo się wchodzi w buty PiS, ale o wiele trudniej z nich wyjść.

My, zwykli ludzie, jesteśmy zawsze mądrzejsi, niż się to politykom wydaje

Za to doskonale wiedzą, o co chodzi, politycy dzisiejszej opozycji, kiedy chórem wołają, że przebrzydła Ursula von der Leyen niczego nam nie przywiozła, a te 5 mld euro od dawna nam się należało, bo wynegocjował to jeszcze premier Morawiecki. Trzeba mieć krótką pamięć idioty, żeby zapomnieć, iż państwo kierowane przez tegoż prezesa i premiera przez daremny spór z Unią o praworządność samo sobie uniemożliwiło pobranie stamtąd choćby eurocenta. Dopiero wyborczy przełom i zmiana rządu dały klucz do unijnej kasy, ale czas płynie i więcej jeszcze miliardów nie bylibyśmy wstanie wydać i rozliczyć w terminie, a tak mamy je bezwarunkowo.

Pozostaje morał: my, zwykli ludzie, jesteśmy zawsze mądrzejsi, niż się to politykom wydaje – i dałoby się uniknąć wielu zawirowań, gdyby to nasi przywódcy wiedzieli.