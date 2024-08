My jednoczymy się i odtwarzamy lud wyłącznie wobec zagrożenia zewnętrznego. Taka nasza uroda

Zgroza stawiać te pytania o dystans do siebie i historii. Ceremonia to lustro pokazujące, ile jesteśmy w stanie razem tolerować. I czy jeśli występy okazałyby się głupie lub w złym guście, tylko wzruszylibyśmy ramionami? To byłby sygnał, że czujemy się pewni siebie. Na razie nie dźwigniemy zbiorowo takiej odwagi. My jednoczymy się i odtwarzamy lud wyłącznie wobec zagrożenia zewnętrznego. Taka nasza uroda. I dlatego polskie otwarcie igrzysk byłoby nudne. Może to dobrze. Widać czujemy się bezpieczniej. I nie chcemy nikogo olśniewać.