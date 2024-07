Wytknął mu to publicznie ambasador amerykański w Budapeszcie David Pressman, podkreślając, że Orbán udał się do Moskwy na rozmowy „nie o pokoju, lecz o profitach”. A podobnie jest z Chinami, bo dokładnie w tym czasie, gdy Orbán trafił do Pekinu, w Budapeszcie przebywał szef CATL, czyli tej firmy, która za 7,3 mld dol. buduje wielką fabrykę akumulatorów do samochodów elektrycznych pod Debreczynem. W wymiarze gospodarczym jest o co grać.

Po co Orbánowi nowa frakcja sił „patriotycznych” w Parlamencie Europejskim

Podobnie jak zyskiem politycznym ma być właśnie budowany sojusz sił „patriotycznych” w Parlamencie Europejskim, do którego przystąpiło już sześć partii, w tym hiszpański VOX oraz inny dobry przyjaciel Węgier i ich wodza, ożeniony z Węgierką szef Partii Wolnościowej w Holandii Geert Wilders.

Ku zadowoleniu inicjatora siły „suwerennościowe” wewnątrz UE rosną. W miniony weekend, po wejściu do nowej frakcji Flamandów z Belgii spełniono już drugi warunek, że muszą w niej zasiadać delegaci z siedmiu państw, i w ten sposób Liga Patriotyczna utworzy w Parlamencie Europejskim swą frakcję, co montującego ją Viktora Orbána bardzo cieszy.

Putin powtórzył swoje warunki brzegowe: utrzymanie zajętych terenów i „nie” dla członkostwa Ukrainy w NATO, a Wołodymyr Zełenski też nie odstąpił od swego: pokój tylko za cenę utraconych i okupowanych terytoriów wraz z przyjęciem jego państwa do NATO i UE

Zawsze ambitnemu, a na scenie wewnętrznej teraz nieco zatrwożonemu Orbánowi, było jednak za mało. Postanowił „z przytupem” wykorzystać prezydencję w UE. Wreszcie, po raz pierwszy od wybuchu wojny, wybrał się do Kijowa, a po chwili również do innego „dobrego przyjaciela” Władimira Putina w Moskwie, a następnie do Pekinu. Były to wizyty niezapowiedziane, więc niespodziewane i spotkały się z jawnym sprzeciwem władz UE, od której nie otrzymał żadnych plenipotencji, podobnie jak od liderów państw członkowskich Unii, z Donaldem Tuskiem włącznie. Oczywiście najwięcej kontrowersji wzbudzała wizyta w Moskwie.