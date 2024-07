Gamechanger we Francji! Niespodziewanie II turę wyborów wygrała skrajna lewica, a nie, jak przewidywano, skrajna prawica. Pociecha z tego marna, gdyż w skład lewicowego Nowego Frontu Narodowego wchodzą ugrupowania antyunije, antynatowskie i komunistyczne. Ale istotna jest inżynieria polityczna i to, co się wydarzyło między I a II turą we Francji, że doszło do tak zaskakującego wyroku społecznego. A może werdykt Francuzów nie powinien zaskoczyć - szczególnie nad Wisłą?

Marine Le Pen już witała się z gąską. Co się stało, że nie wygrała wyborów?

Według sondaży przed niedzielną II turą wyborów we Francji Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen mogła liczyć na ok 200 mandatów w parlamencie. By posiadać bezwzględną większość, trzeba posiadać 289 posłów. Wcześniej sondaże dawały Zjednoczeniu Narodowemu większość bezwzględną. Co się zmieniło, że Le Pen nie triumfuje?

Zjednoczenie Narodowe, które wygrało I turę wyborów parlamentarnych uzyskując w niej 33,15 proc. głosów, ostatecznie będzie trzecią siłą w parlamencie, zdobywając 143 mandaty. Z jednej strony porażka, a z drugiej Le Pen otarła się o sukces i jest silna. A była tak pewna zwycięstwa, że zapowiadała, że premier z jej partii zabroni Ukrainie użycia dostarczonej przez Francję broni dalekiego zasięgu do atakowania celów wewnątrz Rosji. Dla Ukrainy, Polski i naszego regionu to była złowieszcza i ponura zapowiedź. Dla Rosji Putina dobry znak.

Szczęśliwie, Francja nie zrealizuje zapowiedzi Le Pen. Na razie.