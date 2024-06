Era generatywnej sztucznej inteligencji to okazja, by zmienić status quo. Nowoczesna technologia może stać się impulsem, którego najbardziej potrzebujemy. Goldman Sachs szacuje, że generatywna sztuczna inteligencja może zwiększyć globalne PKB o 7 proc. w ciągu następnej dekady. Europa jest pionierem regulacji technologicznych, czego przykładem są tu m.in. RODO, DMA, DSA, czy Akt w sprawie sztucznej inteligencji, jednak zostaje w tyle w kwestii samego wdrażania tych technologii na dużą skalę. Złożoność regulacyjna Europy i mozaika przepisów państw członkowskich sprawiają, że firmy długo wahają się przed udostępnianiem na naszym rynku swoich produktów. Zarówno Meta, jak i Google opóźniły wprowadzenie swoich asystentów AI do Europy. Nawet nasze firmy, które osiągają największe sukcesy, takie jak Volkswagen, coraz częściej wybierają USA, aby to tam tworzyć swoje produkty oparte na AI. Szybkie przyjęcie sztucznej inteligencji w USA i Chinach jeszcze bardziej pogłębiło przepaść między tymi supermocarstwami a Unią Europejską.

Jaka jest największa przewaga Europy

W jaki sposób Europa może zmienić swój kurs? Budowa infrastruktury podstawowych modeli sztucznej inteligencji jest niezwykle kosztowna i energochłonna. Jednak wdrażanie i dostosowywanie modeli sztucznej inteligencji, zwłaszcza tych typu open source, zapewni europejskim przedsiębiorstwom, start-upom i naukowcom dostęp do narzędzi, których w przeciwnym razie nie byliby w stanie samodzielnie opracować. Dzięki wysokiej jakości kształcenia na europejskich uniwersytetach, które co roku wypuszczają na rynek największe talenty, oraz dzięki naszym ogromnym możliwościom w zakresie badań i rozwoju, możemy stać się światowym liderem wykorzystania AI. Możemy tworzyć aplikacje i usługi, które przybliżą nową technologię społeczeństwu.

Jako dumny Europejczyk chciałbym zobaczyć, jak na naszym kontynencie powstaje kolejna Meta, Alibaba czy Google

Europa nadal nie wykorzystuje swojej największej przewagi – jednolitego rynku 450 mln konsumentów. Europejscy przywódcy wielokrotnie powtarzają, że jednym z ich głównych celów jest konkurowanie z USA i Chinami w dziedzinie technologii. Pragną, by kolejna Dolina Krzemowa powstała na kontynencie europejskim. Jak najbardziej podzielam tę ambicję. Jako dumny Europejczyk chciałbym zobaczyć, jak na naszym kontynencie powstaje kolejna Meta, Alibaba czy Google. Mamy do tego wszystkie niezbędne składniki: ogromny rynek konsumencki, świetne uniwersytety, największe talenty oraz doświadczenie w eksperymentowaniu i innowacji.

Unia Europejska jest coraz bardziej targana sporami

Jednak pomimo całego aktywizmu regulacyjnego – od 2019 r. przyjęto oszałamiającą liczbę 77 nowych aktów prawnych UE w dziedzinie cyfryzacji – nie udało nam się urzeczywistnić wizji jednolitego rynku cyfrowego. Uderzające jest na przykład to, że digitalowy start-up założony w Amsterdamie, chcąc działać na terytorium całej UE, nadal musi poruszać się po różnych przepisach dotyczących własności intelektualnej 27 państw, brać pod uwagę różne zasady licencjonowania treści, organy ochrony danych i omijać pozostałe przeszkody, zanim byłoby to w ogóle możliwe.

W latach 90. XX wieku, kiedy jako młody człowiek mieszkałem w Brukseli, jednolity rynek był powodem do ogromnego optymizmu. Studiowałem w Kolegium Europejskim – gdzie poznałem moją żonę Miriam – i zostałem urzędnikiem Komisji w czasie rozkwitu globalizacji i integracji europejskiej. Mur berliński upadł, Jednolity akt europejski został przyjęty, Traktat z Maastricht był na ukończeniu, a WTO już działała. Na przełomie XX i XXI wieku byłem posłem do Parlamentu Europejskiego. Wydawało się wtedy, że świat zaczął się do siebie zbliżać, a Unia Europejska – ten niezwykły eksperyment oparty na współpracy, otwartości i ludziach – był symbolem tego optymizmu.