Umiędzynarodowienie prawa krajowego i osądzania

W Polsce po 2018 r. powstał zorganizowany system represji wobec wolnych sędziów, gdzie role były rozpisane. Nie można na to patrzeć w oderwaniu od całościowego kontekstu przekształcania Polski w latach 2015–2023 w państwo autorytarne. Obowiązkiem koalicji 15 października jest rozliczenie tego okresu jako zorganizowanego zamachu na wolności i prawa człowieka. Nie jest to możliwe bez udziału sądów. Nie da się odbudować sądów w Polsce bez sędziów, którzy mają mocny kręgosłup moralny, którzy będą dawali przykład tak jak sędziowie Juszczyszyn, Tuleya, Żurek, Markiewicz i wielu innych.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Sędzia Tuleya chce gigantycznego odszkodowania od 11 osób za 5 lat represji Sędzia Igor Tuleya domaga się miliona złotych za 5 lat represji, które spotkały go z powodu obrony praworządności - informuje OKO.press. Pozew ma objąć 11 osób, m.in. rzeczników dyscyplinarnych, prokuratorów, neo-sędziów zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej oraz prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym orzeka Tuleya.

Po raz pierwszy po 1989 r. jest szansa na odbudowanie prawdziwego sądownictwa. Jednak tym młodym sędziom, sędziom sądów rejonowych, którzy byli bohaterami naszych czasów, bo nie chcieli skorzystać ze ścieżki awansowej przed neo-KRS możemy dać przykład, mówiąc” „Walczyliście o coś co jest ważne, wdrażaliście w życie wartości europejskie, staliście na straży wartości jako wartości prawnej, a nie wytycznej politycznej określonej w bezprawnych ustawach, byliście sędziami polskimi i europejskimi, w związku z powyższym naprawiamy ten system, odbudowując go”. System trzeba odbudować z ludźmi, a nie wbrew ludziom. Sądy to są sędziowie. Nie chodzi o to, aby był byle jaki sędzia, ale aby był taki sędzia, przed którym każdy z nas, jeżeli stanie, to będzie wiedział, że ma szansę na bezstronny i niezawisły sąd broniący wartości wyrażonych w Karcie praw podstawowych UE i Europejskiej konwencji praw człowieka, orzeczeniach TSUE i ETPCz. Na straży prawa europejskiego stoi TSUE złożony z sędziów pochodzących z poszczególnych państw członkowskich oraz sędziowie krajowi będący zarazem sędziami UE. Owo umiędzynarodowienie tworzenia i stosowania prawa powoduje, że ugrupowania rządzące w poszczególnych krajach tracą zdolność do posługiwania się instrumentalnie prawem krajowym dla podporządkowania krajowego TK i krajowych sądów. Sądy i trybunały europejskie stają się realną trzecią władzą kontrolującą władzę wykonawczą i parlamentarną także w państwach członkowskich w imię ochrony tożsamości UE i tożsamości narodowej państw członkowskich. Stanowi to ważną instytucjonalną tamę dla wdrażania rządów autorytarnych. Dzięki temu polscy sędziowie i adwokaci mogli skutecznie walczyć o prawa sędziów polskich, którzy odwoływali się do prawa UE mającego osadzenie w Konstytucji RP.

Głosowanie na Unię Europejską to głos oddany za utrzymaniem systemu pętającego rządzącym ręce w łamaniu zasad prawa określonych w Karcie praw podstawowych UE i Europejskiej konwencji praw człowieka.

Wybory do Parlamentu Europejskiego: Unia Europejska nie obroni się sama

Instytucje nie obronią się same. Instytucje powstają i trwają dzięki ludziom. Upadają przez ludzi. UE będzie gwarantem ochrony naszych wolności i praw pod warunkiem, że Europejczycy obronią ją, oddając głos na ugrupowania proeuropejskie. My potrzebujemy Unii Europejskiej, ale Unia Europejska potrzebuje naszego głosu. TSUE i sądy nie będą w stanie wygrać ze „zbroją” polityków, bo politycy mają oręż i pieniądze oraz moc uchwalania bezprawnych ustaw, a sądy i trybunały tylko siłę głosu daną przez ludzi. To wyborcy muszą chcieć, aby wartości były wartością prawną.

Kluczową rolę pełni tu zatem społeczeństwo obywatelskie i prawnicy, którzy nie mogą być najemnikami władzy, dla których jedyną „wartością” jest korzyść uzyskana od władzy. Nie da się zbudować państwa bezprawia bez prawników. Nie od się odbudować państwa prawa bez prawników. Bardzo ważną rolę odgrywa edukacja społeczeństwa i w szkołach. Mamy tu piękny Tour de Konstytucja Roberta Hojdy i Dagmary Siadlak. Postępowanie zgodnie z wartościami musi być stylem życia Polaka i Europejczyka.